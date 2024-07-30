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У Дніпрі біля магазину зненацька вдарили ножем перехожого

Сьогодні 20:42
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У Дніпрі біля магазину підрізали перехожого.

Новости Днепра про У Дніпрі біля магазину зненацька вдарили ножем перехожого

Поліцейські Дніпра затримали 42-річного чоловіка, який вдарив ножем перехожого

Конфлікт між зловмисником і його 40-річною жертвою виник біля одного з магазинів міста ще 28 липня. Нападник не вигадав нічого кращого, ніж втекти, після того, як поранив людину. 

Потерпілий з ножовим пораненням живота нині перебуває у лікарні. Загрози його життю немає.

По гарячих слідах поліцейські розшукали кривдника і затримали його. Йому обрали запобіжний захід і нині він перебуває під вартою. Чоловʼязі може загрожувати до 8 років увʼязнення.

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Новости Днепра про У Дніпрі біля магазину зненацька вдарили ножем перехожогоУкраїнська

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