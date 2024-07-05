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У Дніпрі біля Інфізу трапилася потрійна ДТП

Сьогодні 12:57
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Біля Інфізу сталася потрійна ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі біля Інфізу трапилася потрійна ДТП

У п’ятницю, 5 липня, біля Інфізу на Набережній Перемоги трапилася потрійна ДТП, повідомляє Дніпро Інфо.

Відомо, що зіткнення сталося відразу між трьома автівками, які тепер стоять навпроти одного із корпусів Інститут фізкультури.

Попередньо, без постраждалих. Поруч з місцем ДТП видно автомобіль патрульних, які з’ясовують обставини аварії.

Рух ділянкою дещо ускладнено.

Нагадаємо, у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького зіткнулися трамваї. 

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