У Дніпрі біля фонтану “Білий лебідь” втонув чоловік: тіло досі шукають

Жахливий інцидент стався 6 серпня.

Зазначається, що вчора на Січеславській Набережній поруч з фонтаном “Білий лебідь” 41-річний чоловік пішов купатись у річці та не повернувся.

Містяни повідомили про це у поліцію, пише “Інформатор”.

На жаль, станом на 12:30 7 серпня тіло чоловіка досі не знайшли. Пошук продовжується.

Будь ласка, будьте обережні на водоймах, а краще зараз взагалі утриматися від купання!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині в ставку втонув 10-річний хлопчик.

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