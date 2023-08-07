У Дніпрі біля фонтану “Білий лебідь” втонув чоловік: тіло досі шукають

Зазначається, що вчора на Січеславській Набережній поруч з фонтаном “Білий лебідь” 41-річний чоловік пішов купатись у річці та не повернувся.
Містяни повідомили про це у поліцію, пише “Інформатор”.
На жаль, станом на 12:30 7 серпня тіло чоловіка досі не знайшли. Пошук продовжується.
Будь ласка, будьте обережні на водоймах, а краще зараз взагалі утриматися від купання!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині в ставку втонув 10-річний хлопчик.
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