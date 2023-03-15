У Дніпрі біля елітного ЖК знайшли труп: коментар поліції

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що людина викинулася із вікна на сьомому поверсі.
Ми звернулися за коментарем у поліцію. Там нам підтвердили цю інформацію.
Попередня правова кваліфікація – самогубство. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Байкальській на території школи знайшли труп: коментар поліції.
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Зазначається, що смак у такого гриба - на любителя.
Слава нашій ППО!
Усе через потепління.
У п'ятницю, 10 березня, близько 19:00 до поліції надійшло повідомлення…