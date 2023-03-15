У Дніпрі біля елітного ЖК знайшли труп: коментар поліції

Сьогодні, 15 березня, на території житлового комплексу «Дніпровська Брама», що на лівому березі, знайшли труп.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що людина викинулася із вікна на сьомому поверсі.

Ми звернулися за коментарем у поліцію. Там нам підтвердили цю інформацію.

Попередня правова кваліфікація – самогубство. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Байкальській на території школи знайшли труп: коментар поліції.

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