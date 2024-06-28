У Дніпрі біля дороги нібито знайшли труп: що кажуть у поліції

У Дніпрі на одній з вулиць побачили труп.

Про це повідомили сьогодні, 28 червня, містяни та розповсюдили у місцевих Telegram-каналах відео, на якому видно, як на землі біля дороги лежить чоловік обличчям вниз, ймовірно без свідомості. Очевидці стверджують, що подія сталася в Амур-Нижньодніпровському районі. Також повідомляють, що чоловік у такому стані знаходиться протягом всієї ночі, та, начебто, мертвий. Окрім того, зазначається, що на місці працюють служби, однак на відео поруч з чоловіком нікого не видно.

Кореспонденти dnepr.info запитали у речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник про даний інцидент та дізналися, що до поліції не надходило заяв щодо цього “трупа”. До того ж речниця зазначила, що скоріше за все він живий. Не виключається те, що на місце події приїжджали медики екстреної медичної допомоги, однак правоохоронців там точно не було.

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