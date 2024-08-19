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У Дніпрі біля бульвару Чорновола з’явилася вулиця з такою самою назвою

Сьогодні 11:08
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У Дніпрі вулиця Савченка отримала нову назву на честь В’ячеслава Чорновола.

Новости Днепра про У Дніпрі біля бульвару Чорновола з’явилася вулиця з такою самою назвою

Відтепер бульвар В’ячеслава Чорновола перетинається з вулицею В’ячеслава Чорновола. Більшість мешканців підтримують таке рішення. Однак є ті, хто каже, що однакові топоніми — це неправильно.

В ДніпроОВА зазначили, що назвати вулицю на честь Чорновола запропонували її ж мешканці. Там також додали, що на бульварі не зареєстрований жоден будинок, а тому плутанини адрес для екстрених служб не виникне. Про це повідомляє “Суспільне”.

“Розташування вулиці В’ячеслава Чорновола поруч з бульваром Чорновола, по-перше, відповідає традиції та практиці найменування об’єктів топонімії у місті Дніпро. А, по-друге, є цілком зручним для мешканців міста, екстрених, комунальних й інших служб через близькість вулиці до бульвару і відсутність у них співзвучної адресної реєстрації”, — сказав начальник управління оргроботи Сергій Волинець.

Він також додав, що у Дніпрі подібні однакові найменування — цілком прийнятні.

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