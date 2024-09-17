У Дніпрі біля АТБ на проспекті Науки помітили екзотичного птаха (ФОТО)

У Дніпрі на вулиці помітили загубленого екзотичного птаха.

У Дніпрі біля АТБ на проспекті Науки в районі вулиці Ніла Армстронга (раніше Казакова) помітили яскраву папугу, пишуть місцевих телеграм-каналах. Бідолаху, який загубився, зловили небайдужі містяни і розпочали пошуки його господарів.

На щастя, згодом з’ясувалося, що власників птаха вдалося знайти. Тепер екзотичний пернатий в надійних руках прямує додому.

Ще одну папугу помітили в іншій частині міста. Цього птаха бачили на одній із машин.

Нагадаємо, раніше в Кам’янському після масштабної пожежі за містом помітили дикого єнота, а поблизу Дніпра борсук, якого сплутали з єнотом, напав на людину у дворі будинку.

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