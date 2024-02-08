У Дніпрі безвісти зникла 17-річна дівчина: потрібна ваша допомога

У Дніпрі правоохоронці розшукують безвісти зниклу 17-річну Ілону Мороз.
Відомо, що 7 лютого близько 13:00 дівчина пішла з гуртожитку в Шевченківському районі та наразі її місцеперебування невідоме.
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
Прикмети: зріст 165 см, світле волосся.
Була одягнена: зелена куртка, чорні штани.
Якщо ви бачили Ілону чи знаєте, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 745-00-17, (050) 41 23 312 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
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