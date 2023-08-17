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У Дніпрі безпритульний собака вкусив дитину: батьки шукають свідків

Сьогодні 14:01
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На жаль, останнім часом подібні випадки почастішали.

Новости Днепра про У Дніпрі безпритульний собака вкусив дитину: батьки шукають свідків

У Дніпрі на Калиновій нещодавно безпритульний собака вкусив дитину.

Про це повідомила у ФБ Ольга Костова.

Зараз батьки розшукують тих, хто міг бачити момент інциденту, щоб дізнатися, який саме собака напав на дитину – за твариною необхідно спостерігати.

5 серпня об 11:15 в районі аптеки «Подорожник» на Калиновій, 3 собака напав на дитину та вкусив її. Якщо хтось бачив, будь ласка, допоможіть визначити, хто саме (за твариною необхідно спостерігати), – написала Ольга.

Новости Днепра про У Дніпрі безпритульний собака вкусив дитину: батьки шукають свідків

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Кривому Розі вуличні собаки двічі за день нападали на дітей.

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Новости Днепра про У Дніпрі безпритульний собака вкусив дитину: батьки шукають свідківУкраїнська

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