Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі безкоштовно пускатимуть в ботсад на вихідних, але є нюанс

Сьогодні 14:06
просмотров

У Дніпрі на один день зроблять безкоштовним вхід до ботсаду.

Новости Днепра про У Дніпрі безкоштовно пускатимуть в ботсад на вихідних, але є нюанс

Співробітники ботсаду ДНУ анонсували, що безкоштовно пускатимуть туди відвідувачів на вихідних. Проте це буде тільки в суботу 11 лютого, а за вхід до експозиційної оранжереї доведеться заплатити.

Вхід з проспекту Гагаріна біля виставкового павільйону буде безкоштовним. Працюватиме ботсад з 10 до 15 години. Про це співробітники повідомили на сторінці в Facebook.

Зазначається, що у виставковому павільйоні можна буде придбати кімнатні рослини. Крім цього, для відвідувачів пообіцяли організувати міні-квест. Для його проходження працівники радять захопити ручку та блокнот, а інструкцію можна буде почитати на вході до саду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ботсад ДНУ потребує допомоги. Через зменшення фінансування зросло навантаження на працівників, які не встигають доглядати за ним. Серед проблем також відключення світла, тому співробітникам доводиться чергувати позмінно та топити буржуйки, щоб врятувати тропічні рослини.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі безкоштовно пускатимуть в ботсад на вихідних, але є нюансУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі безкоштовно пускатимуть в ботсад на вихідних, але є нюансРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: ще 5 постраждалих у лікарні, в якому вони стані
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:19
    Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: ще 5 постраждалих у лікарні, в якому вони стані

    У суботу, 14 січня, росіяни вдарили ракетою Х-22 по багатоповерхівці…

    Може втратити лапи: у Дніпрі допомоги потребує поранена кішка Боня, яку врятували військові
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:54
    Може втратити лапи: у Дніпрі допомоги потребує поранена кішка Боня, яку врятували військові

    У Дніпрі допомоги потребує кішечка Боні.

    У Дніпрі пройшла зустріч з боксу в пам’ять тренера, який загинув в будинку на Перемозі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:07
    У Дніпрі пройшла зустріч з боксу в пам’ять тренера, який загинув в будинку на Перемозі

    У Дніпрі провели міні-турнір в пам'ять про відомого тренера з…

    “Наше летовище вже вирвано з рук Коломойського”: мер Дніпра про суд щодо аеропорту
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:40
    “Наше летовище вже вирвано з рук Коломойського”: мер Дніпра про суд щодо аеропорту

    Місто вже кілька років бореться за аеропорт із олігархом Ігорем…

    Наверх