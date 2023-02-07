У Дніпрі безкоштовно пускатимуть в ботсад на вихідних, але є нюанс

Співробітники ботсаду ДНУ анонсували, що безкоштовно пускатимуть туди відвідувачів на вихідних. Проте це буде тільки в суботу 11 лютого, а за вхід до експозиційної оранжереї доведеться заплатити.
Вхід з проспекту Гагаріна біля виставкового павільйону буде безкоштовним. Працюватиме ботсад з 10 до 15 години. Про це співробітники повідомили на сторінці в Facebook.
Зазначається, що у виставковому павільйоні можна буде придбати кімнатні рослини. Крім цього, для відвідувачів пообіцяли організувати міні-квест. Для його проходження працівники радять захопити ручку та блокнот, а інструкцію можна буде почитати на вході до саду.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ботсад ДНУ потребує допомоги. Через зменшення фінансування зросло навантаження на працівників, які не встигають доглядати за ним. Серед проблем також відключення світла, тому співробітникам доводиться чергувати позмінно та топити буржуйки, щоб врятувати тропічні рослини.
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