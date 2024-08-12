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  • У Дніпрі безкоштовно проведуть “Мильні вечірки” для дорослих і дітей: коли і де

У Дніпрі безкоштовно проведуть “Мильні вечірки” для дорослих і дітей: коли і де

Сьогодні 16:00
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Мешканців Дніпра запрошують на цікаві літні заходи.

Новости Днепра про У Дніпрі безкоштовно проведуть

У Дніпрі цього тижня проведуть “Мильні вечірки”. На мешканців чекають шоу мильних бульбашок, майстеркласи зі створення мильних бульбашок, ігрові зони, фотозони та музика для гарного настрою.

Про це повідомляють на сторінці комунального закладу культури “АРТТЕРИТОРІЯ” у Facebook.

“Друзі, запрошуємо вас приєднатися до нашої серії яскравих та веселих “Мильних вечірок” в АРТТЕРИТОРІЇ! Це унікальна можливість провести час з родиною та друзями, насолоджуючись неймовірною атмосферою та чудовими розвагами”, – йдеться в повідомленні.

13 серпня о 13:00 “Мильну вечірку” проведуть в “Арттериторія Краснопілля” за адресою: вулиця Дзеркальна, 1Р.

14 серпня о 15:00 “Мильну вечірку” проведуть в “Арттериторія Іскра” за адресою: вул. Старий Шлях, 11А.

15 серпня о 15:00 “Мильну вечірку” проведуть в “Арттериторія Енергетик” за адресою: вул. Леоніда Каденюка, 11А.

16 серпня о 14:00 “Мильну вечірку” проведуть в “Арттериторія Шинник” за адресою: просп. Богдана Хмельницького, 118.

Новости Днепра про У Дніпрі безкоштовно проведуть

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