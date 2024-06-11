У Дніпрі безкоштовно навчатимуть управлінню багатоквартирним будинком: як зареєструватися на курси

Курси управління багатоквартирним будинком триватимуть два тижні. Навчання розраховане для голів правління ОСББ/ЖБК, членів правління об’єднання, охочих створити ОСББ та всіх, хто бажає підвищити власні знання у цій сфері.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
За словами начальника організаційного відділу департаменту з питань самоорганізації населення Владислава Макарця, курси проходитимуть як онлайн, так і офлайн, зокрема й із виїзними заняттями щодо проведених ремонтів.
Теми, які розглянуть на навчанні:
Перша лекція відбудеться 17 червня о 10:30 на площі Троїцькій, 5-А (2 поверх).
Записатися на курси підвищення кваліфікації для голів правління ОСББ/ЖБК можна через гугл-форму за посиланням до 13 червня. Також – за телефоном: 063-340-94-77.
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