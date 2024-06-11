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  • У Дніпрі безкоштовно навчатимуть управлінню багатоквартирним будинком: як зареєструватися на курси

У Дніпрі безкоштовно навчатимуть управлінню багатоквартирним будинком: як зареєструватися на курси

Сьогодні 17:18
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У Дніпрі з 17 червня розпочнуться безкоштовні курси підвищення кваліфікації управління багатоквартирним будинком.

Новости Днепра про У Дніпрі безкоштовно навчатимуть управлінню багатоквартирним будинком: як зареєструватися на курси

Курси управління багатоквартирним будинком триватимуть два тижні. Навчання розраховане для голів правління ОСББ/ЖБК, членів правління об’єднання, охочих створити ОСББ та всіх, хто бажає підвищити власні знання у цій сфері.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

За словами начальника організаційного відділу департаменту з питань самоорганізації населення Владислава Макарця, курси проходитимуть як онлайн, так і офлайн, зокрема й із виїзними заняттями щодо проведених ремонтів.

Теми, які розглянуть на навчанні:

  • організаційні аспекти управління багатоквартирним будинком;
  • як здійснювати фінансове планування та бюджетування для ОСББ;
  • юридичні питання управління житловим фондом;
  • роль енергоефективності та екологічні аспекти управління будинком;
  • як ефективно комунікувати з мешканцями тощо.

Перша лекція відбудеться 17 червня о 10:30 на площі Троїцькій, 5-А (2 поверх).

Записатися на курси підвищення кваліфікації для голів правління ОСББ/ЖБК можна через гугл-форму за посиланням до 13 червня. Також – за телефоном: 063-340-94-77.

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Новости Днепра про У Дніпрі безкоштовно навчатимуть управлінню багатоквартирним будинком: як зареєструватися на курсиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі безкоштовно навчатимуть управлінню багатоквартирним будинком: як зареєструватися на курсиРусский

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