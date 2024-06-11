У Дніпрі безкоштовно навчатимуть управлінню багатоквартирним будинком: як зареєструватися на курси

У Дніпрі з 17 червня розпочнуться безкоштовні курси підвищення кваліфікації управління багатоквартирним будинком.

Курси управління багатоквартирним будинком триватимуть два тижні. Навчання розраховане для голів правління ОСББ/ЖБК, членів правління об’єднання, охочих створити ОСББ та всіх, хто бажає підвищити власні знання у цій сфері.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

За словами начальника організаційного відділу департаменту з питань самоорганізації населення Владислава Макарця, курси проходитимуть як онлайн, так і офлайн, зокрема й із виїзними заняттями щодо проведених ремонтів.

Теми, які розглянуть на навчанні:

організаційні аспекти управління багатоквартирним будинком;

як здійснювати фінансове планування та бюджетування для ОСББ;

юридичні питання управління житловим фондом;

роль енергоефективності та екологічні аспекти управління будинком;

як ефективно комунікувати з мешканцями тощо.

Перша лекція відбудеться 17 червня о 10:30 на площі Троїцькій, 5-А (2 поверх).

Записатися на курси підвищення кваліфікації для голів правління ОСББ/ЖБК можна через гугл-форму за посиланням до 13 червня. Також – за телефоном: 063-340-94-77.

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