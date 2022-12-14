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У Дніпрі без опалення залишилася частина правого берега

Сьогодні 10:42
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У Дніпрі через знеструмлення без тепла залишилися десятки будинків.

Новости Днепра про У Дніпрі без опалення залишилася частина правого берега

Через відключення ДТЕК електроенергії зупинилася одна будинкова котельня та один тепло-розподільчий пункт. Внаслідок цього мешканці Дніпра залишилися без опалення.
 
Станом на 10:00 тепла немає в будинках за такими адресами:
  • проспект Богдана Хмельницького
  • вулиця Титова.
Теплопостачання буде відновлено після включення енергопостачання.
 
Також вночі через відсутність електроенергії на тривалий час зупинялася робота котельні по вул. Крамській та Макарова. Зараз електропостачання відновлене, котельні запущені та працюють у звичайному режимі.

 

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