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  • У Дніпрі батьки скаржаться на шкільне харчування: у ГумДепі пояснили, куди звертатися

У Дніпрі батьки скаржаться на шкільне харчування: у ГумДепі пояснили, куди звертатися

Сьогодні 17:55
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Останнім часом у Дніпрі батьки скаржаться на харчування в школах.
Новости Днепра про У Дніпрі батьки скаржаться на шкільне харчування: у ГумДепі пояснили, куди звертатися

Фото із соцмереж.

За їхніми словами, ланч-бокси, які коштують 75 гривень, холодні, несмачні та з дивними поєднаннями. Дуже часто діти відмовляються їх їсти. Крім того, батьки пишуть у соцмережах, що школярам нібито трапляються зіпсовані продукти.

У ГумДепі пояснили, куди можна звернутися зі скаргами та пропозиціями щодо шкільного харчування.

Шановні батьки, у зв’язку з тим, що є багато запитань щодо організації харчування, просимо звертатись на гарячу лінію постачальників, – йдеться у повідомленні.

Поставкою харчування у школи займаються дві компанії:

  • Компанія “Контракт Продрезерв 5”: телефон +380970011201.
  • Компанія ТОВ “Олімпіус консалт”: телефон +380567550796.

Зазначимо, батьки також можуть звертатись і до департаменту гумполітики.

Новости Днепра про У Дніпрі батьки скаржаться на шкільне харчування: у ГумДепі пояснили, куди звертатися

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Новости Днепра про У Дніпрі батьки скаржаться на шкільне харчування: у ГумДепі пояснили, куди звертатисяУкраїнська

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