У Дніпрі батьки скаржаться на шкільне харчування: у ГумДепі пояснили, куди звертатися

За їхніми словами, ланч-бокси, які коштують 75 гривень, холодні, несмачні та з дивними поєднаннями. Дуже часто діти відмовляються їх їсти. Крім того, батьки пишуть у соцмережах, що школярам нібито трапляються зіпсовані продукти.
У ГумДепі пояснили, куди можна звернутися зі скаргами та пропозиціями щодо шкільного харчування.
Шановні батьки, у зв’язку з тим, що є багато запитань щодо організації харчування, просимо звертатись на гарячу лінію постачальників, – йдеться у повідомленні.
Поставкою харчування у школи займаються дві компанії:
Зазначимо, батьки також можуть звертатись і до департаменту гумполітики.
Читайте також:
Автор:
У понеділок, 11 вересня, у селі Капулівка Нікопольського району сталася…
З'явилося імовірне відео нападу на 16-річну Лізу з П'ятихаток, яку…
Школярі Дніпропетровщини можуть отримати безкоштовно ноутбук. Для цього батьки повинні…
Кривий Ріг збираються озеленити.