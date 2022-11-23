Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі багато мешканців через відключення світла залишилися без води: адреси

У Дніпрі багато мешканців через відключення світла залишилися без води: адреси

Сьогодні 14:05
просмотров

Сьогодні, 23 листопада, у Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води.

Новости Днепра про У Дніпрі багато мешканців через відключення світла залишилися без води: адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, залишилися без води мешканці:   

  • просп. Слобожанського, 40-90, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83а, 85;
  • вул. Богдана Хмельницького, 2-33;
  • просп. Петра Калнишевського, 1-72;
  • вул. Батумської, 8-64;
  • вул. Старочумацької, 1, 10, 11;
  • вул. Квітки Цісик, 1-36;
  • вул. Яскравої, 1-41;
  • вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29;
  • вул. Осінньої, 7-13;
  • вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • вул. Дарницької, 4, 7, 9, 11.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі багато мешканців через відключення світла залишилися без води: адресиУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Спіймали шахрая, який видавав себе за Вілкула та збирав гроші на ТрО Кривого Рогу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:51
    Спіймали шахрая, який видавав себе за Вілкула та збирав гроші на ТрО Кривого Рогу

    Спіймали шахрая, який видавав себе за Вілкула.

    За ціною дрона з камерою: як виглядає кошеня за 70 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:48
    За ціною дрона з камерою: як виглядає кошеня за 70 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

    Ціни на породистих кошенят у Дніпрі можуть доходити до кількох…

    Легендарна Чорнобаївка: фотограф із Дніпра показав, як виглядає найвідоміший аеропорт України
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:23
    Легендарна Чорнобаївка: фотограф із Дніпра показав, як виглядає найвідоміший аеропорт України

    Фотограф із Дніпра показав кадри з легендарної Чорнобаївки.

    Якщо довго не буде електрики: де у Дніпрі знайти “Пункти незламності”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:35
    Якщо довго не буде електрики: де у Дніпрі знайти “Пункти незламності”

    В Україні відкривають Пункти незламності на випадок тривалого відключення світла.

    Наверх