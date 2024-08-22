У Дніпрі авто служби таксі влетіло в магазин і зачепило людину

Аварія сталася на вулиці Незламна (колишня назва – Петрозаводська) вчора ввечері, 21 серпня. Таксі їхало по головній дорозі та зіткнулося з іншим авто, яке по правилам не зупинилося. Від удару машина служби таксі влетіла в магазин. Будівля та авто пошкоджені.
Про це повідомили в місцевому телеграм-каналі “ХД Дніпро”.
Повідомляється, що авто зачепило чоловіка, якого відкинуло. Він отримав легкі травми.
Нагадаємо, раніше ми також писали, що поблизу Дніпра на ходу спалахнула вантажівка.
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