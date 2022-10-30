У Дніпрі аварійне відключення води: адреси та коли повернуть

30 жовтня, у зв’язку з аварійними роботами, деякі вулиці Дніпра та їхні мешканці залишаться без водопостачання.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
У зв’язку з проведенням аварійних робіт за пров. Вільному 7 тимчасово припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено протягом завтрашнього дня.
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