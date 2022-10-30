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У Дніпрі аварійне відключення води: адреси та коли повернуть

Сьогодні 18:59
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У Дніпрі мешканці декількох вулиць до завтра сидітимуть без води.

Новости Днепра про У Дніпрі аварійне відключення води: адреси та коли повернуть

30 жовтня, у зв’язку з аварійними роботами, деякі вулиці Дніпра та їхні мешканці залишаться без водопостачання.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

У зв’язку з проведенням аварійних робіт за пров. Вільному 7 тимчасово припинено водопостачання:

  • пров Вільний, 5,7;
  • вул.Генерала Захарченка, 10,12,14.

Водопостачання буде відновлено протягом завтрашнього дня.

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Новости Днепра про У Дніпрі аварійне відключення води: адреси та коли повернутьУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі аварійне відключення води: адреси та коли повернутьРусский

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