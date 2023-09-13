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У Дніпрі антициклон: дощу не чекайте – прогноз погоди на 13 вересня

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні, ймовірніше за все, не знадобиться!

Новости Днепра про У Дніпрі антициклон: дощу не чекайте - прогноз погоди на 13 вересня

За прогнозами синоптиків, погода в Дніпрі порадує нас безхмарним ранком, але вже в середині дня вона зміниться і буде хмарною до самого вечора. Без опадів! Вранці температура повітря +15°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +24°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 13 вересня:

  • Великі мурашники – до суворої зими.
  • Журавлі голосно курчать — перед дощем.
  • Туман на сході – день буде безвітряним.
  • Павуків не видно, поховалися перед дощем.

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Новости Днепра про У Дніпрі антициклон: дощу не чекайте - прогноз погоди на 13 вересняУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі антициклон: дощу не чекайте - прогноз погоди на 13 вересняРусский

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