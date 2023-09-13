У Дніпрі антициклон: дощу не чекайте – прогноз погоди на 13 вересня
У Дніпрі антициклон: дощу не чекайте – прогноз погоди на 13 вересня
Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні, ймовірніше за все, не знадобиться!
За прогнозами синоптиків, погода в Дніпрі порадує нас безхмарним ранком, але вже в середині дня вона зміниться і буде хмарною до самого вечора.Без опадів! Вранці температура повітря +15°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +24°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
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