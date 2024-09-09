У Дніпрі 9 вересня понад 20 вулиць залишаться без світла: адреси

У деяких мешканців Дніпра сьогодні, 9 вересня, не буде світла весь день.

Понад 20 вулиць та три провулки залишаться без світла до вечора через проведення планових робіт. Електропостачання буде припинено з 08:00 до 18:00.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, світла не буде за такими адресами:

вул. Академіка Янгеля: 35-59;

вул. Архітектора Заболотного: 1-18, 19-А, 20-24, 26;

вул. Василя Сліпака: 1-А, 2-А, 2-22, 24-28, 28-А, 30-34 (парні), 66;

вул. Грушова: 1-12, 14, 16;

вул. Енергетична: 2-А, 7, 9-А, 11;

вул. Івана Франка: 22-32 (парні), 33, 34, 36-41, 43-57 (непарні);

вул. Корейська: 2-А, 4, 6, 8-А, 10, 12;

вул. Матроська: 1-38, 40, 42-48, 50, 52;

вул. Молодіжна: 2-10, 11-А, 12-32, 34;

вул. Новокримська: 50-58 (парні);

вул. Осипа Бодянського: 1-6, 7-А, 8-10, 11-А, 12-18, 20, 24;

вул. Панельна: 1, 1-А, 2, 3/2, 4-9, 10-А, 11, 11А, 12-34, 36, 36-А;

вул. Перемоги: 212, 214, 216;

вул. Празька: 2-10 (парні);

вул. Софіївська 10, 12;

вул. Шинна: 3, 4;

пров. Ключовий: 1, 3, 5;

пров. Матроський: 1-6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 23, 25;

пров. Молодіжний: 14-А, 15;

просп. Богдана Хмельницького: 50, 52-56, 58-60, 62-68, 70, 93, 116, 139, 144;

тупик Будівельний: 2-8, 10, 11, 12;

вул. Празька: 2-10 (парні);

вул. Шинна: 3, 4.

Нагадаємо, що за повідомленням Укренерго, сьогодні, 9 вересня, протягом дня у Дніпрі не будуть застосовувати графіки погодинних відключень.

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