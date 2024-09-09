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У Дніпрі 9 вересня понад 20 вулиць залишаться без світла: адреси

Сьогодні 09:22
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У деяких мешканців Дніпра сьогодні, 9 вересня, не буде світла весь день.

Новости Днепра про У Дніпрі 9 вересня понад 20 вулиць залишаться без світла: адреси

Понад 20 вулиць та три провулки залишаться без світла до вечора через проведення планових робіт. Електропостачання буде припинено з 08:00 до 18:00.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, світла не буде за такими адресами:

  • вул. Академіка Янгеля: 35-59;
  • вул. Архітектора Заболотного: 1-18, 19-А, 20-24, 26;
  • вул. Василя Сліпака: 1-А, 2-А, 2-22, 24-28, 28-А, 30-34 (парні), 66;
  • вул. Грушова: 1-12, 14, 16;
  • вул. Енергетична: 2-А, 7, 9-А, 11;
  • вул. Івана Франка: 22-32 (парні), 33, 34, 36-41, 43-57 (непарні);
  • вул. Корейська: 2-А, 4, 6, 8-А, 10, 12;
  • вул. Матроська: 1-38, 40, 42-48, 50, 52;
  • вул. Молодіжна: 2-10, 11-А, 12-32, 34;
  • вул. Новокримська: 50-58 (парні);
  • вул. Осипа Бодянського: 1-6, 7-А, 8-10, 11-А, 12-18, 20, 24;
  • вул. Панельна: 1, 1-А, 2, 3/2, 4-9, 10-А, 11, 11А, 12-34, 36, 36-А;
  • вул. Перемоги: 212, 214, 216;
  • вул. Празька: 2-10 (парні);
  • вул. Софіївська 10, 12;
  • вул. Шинна: 3, 4;
  • пров. Ключовий: 1, 3, 5;
  • пров. Матроський: 1-6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 23, 25;
  • пров. Молодіжний: 14-А, 15;
  • просп. Богдана Хмельницького: 50, 52-56, 58-60, 62-68, 70, 93, 116, 139, 144;
  • тупик Будівельний: 2-8, 10, 11, 12;
  • вул. Празька: 2-10 (парні);
  • вул. Шинна: 3, 4.

Нагадаємо, що за повідомленням Укренерго, сьогодні, 9 вересня, протягом дня у Дніпрі не будуть застосовувати графіки погодинних відключень.

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Новости Днепра про У Дніпрі 9 вересня понад 20 вулиць залишаться без світла: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 9 вересня понад 20 вулиць залишаться без світла: адресиРусский

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