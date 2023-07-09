Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі 9 липня ряд вулиць залишився без води: причина та адреси

Сьогодні 09:20
просмотров

У неділю, 9 липня, у Дніпрі було припинене водопостачання кількох вулиць.

Новости Днепра про У Дніпрі 9 липня ряд вулиць залишився без води: причина та адреси

Це пов’язано з течією водопроводу по вулиці Стартова. Про це повідомляє пресслужба КП “Дніпроводоканал”. 

Води немає за наступними адресами:

  • просп.Праці, 
  • ж/м Сокіл-1,2,
  • вул.Стартова, 
  • вул.Трудових резервів, 
  • вул.Аеропортівська, 
  • узвіз Близнюківський,
  • вул.Омельченко,
  • вул.Салтикова-Щердрина, 
  • вул.Глиняна, 
  • сел.Лоц-Камʼянка,
  • сел.Старі Кодаки,
  • сел.Сажівка,
  • сел.Волоське,
  • сел.Братське,
  • сел.Новоолександрівка,
  • сел.Опитне,
  • сел.Аеропорт. 

Ремонтні роботи планують завершити протягом дня. Водопостачання теж планують відновити сьогодні. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі 9 липня ряд вулиць залишився без води: причина та адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 9 липня ряд вулиць залишився без води: причина та адресиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На водоймах Дніпропетровщини загинули двоє чоловіків: їхні тіла дістали рятувальники
Новини Дніпра
Сьогодні 17:20
На водоймах Дніпропетровщини загинули двоє чоловіків: їхні тіла дістали рятувальники

У суботу, 8 липня, трапилися два смертельних випадки на водоймах…

У Дніпрі 10 липня зміниться розклад роботи деяких трамваїв та тролейбусу
Новини Дніпра
Сьогодні 16:55
У Дніпрі 10 липня зміниться розклад роботи деяких трамваїв та тролейбусу

У понеділок, 10 липня, у Дніпрі дещо зміниться розклад роботи…

У Дніпрі на вулиці Електричній автівка врізалася в дерево (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 16:36
У Дніпрі на вулиці Електричній автівка врізалася в дерево (ФОТО)

У неділю, 9 липня, на вулиці Електричній у Дніпрі сталася…

У Дніпрі біля автовокзалу автобус збив двох пішоходів: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 14:54
У Дніпрі біля автовокзалу автобус збив двох пішоходів: що відомо

У неділю, 9 липня, біля автовокзалу в Дніпрі сталася ДТП.…

Наверх