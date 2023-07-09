У Дніпрі 9 липня ряд вулиць залишився без води: причина та адреси
У неділю, 9 липня, у Дніпрі було припинене водопостачання кількох вулиць.
Це пов’язано з течією водопроводу по вулиці Стартова. Про це повідомляє пресслужба КП “Дніпроводоканал”.
Води немає за наступними адресами:
просп.Праці,
ж/м Сокіл-1,2,
вул.Стартова,
вул.Трудових резервів,
вул.Аеропортівська,
узвіз Близнюківський,
вул.Омельченко,
вул.Салтикова-Щердрина,
вул.Глиняна,
сел.Лоц-Камʼянка,
сел.Старі Кодаки,
сел.Сажівка,
сел.Волоське,
сел.Братське,
сел.Новоолександрівка,
сел.Опитне,
сел.Аеропорт.
Ремонтні роботи планують завершити протягом дня. Водопостачання теж планують відновити сьогодні.
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Українська Русский Анна Кравчук
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