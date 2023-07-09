У Дніпрі 9 липня ряд вулиць залишився без води: причина та адреси

У неділю, 9 липня, у Дніпрі було припинене водопостачання кількох вулиць.

Це пов’язано з течією водопроводу по вулиці Стартова. Про це повідомляє пресслужба КП “Дніпроводоканал”.

Води немає за наступними адресами:

просп.Праці,

ж/м Сокіл-1,2,

вул.Стартова,

вул.Трудових резервів,

вул.Аеропортівська,

узвіз Близнюківський,

вул.Омельченко,

вул.Салтикова-Щердрина,

вул.Глиняна,

сел.Лоц-Камʼянка,

сел.Старі Кодаки,

сел.Сажівка,

сел.Волоське,

сел.Братське,

сел.Новоолександрівка,

сел.Опитне,

сел.Аеропорт.

Ремонтні роботи планують завершити протягом дня. Водопостачання теж планують відновити сьогодні.

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