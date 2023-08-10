У Дніпрі 75-річна жінка зомліла посеред вулиці через пекельну спеку: що з нею зараз

У Дніпрі літня жінка зомліла посеред вулиці через пекельну спеку.

Про це повідомив медик Владислав Боднюк.

Днями до Новокодацької підстанції Обласного центру екстреної медичної допомоги надійшов виклик про літню жінку, яка знепритомніла на вулиці.

До швидкої зателефонували перехожі, які вирішили допомогти 75-річній жінці. За словами містян, вона довгий час знаходилася на сонці, а перед тим як зомліла, скаржилася на головний біль, нудоту та запаморочення.

Фельдшери оглянули жінку. У неї діагностували тепловий удар.

Вона вже була у свідомості, АТ 90/60 мм рт ст, слабкий пульс, температура тіла – 37,5 C, ЧСС 101 в 1’, глюкотест крові капілярної 4,8 моль/л, SpO 2 – 96 %. Після надання мед допомоги (інфузійна підтримка) з діагнозом: Гіпертермія. Стан після сінкопе, – розповів медик.

У стані середньої тяжкості жінку ушпиталили до профільного медзакладу.

Як розпізнати тепловий удар

Серпень ще вжалить спекою, тому важливо пам’ятати симптоми теплового удар.

Тепловий удар або гіпертермія – це стан викликаний перегріванням тіла, внаслідок тривалого впливу високих температур, зазвичай супроводжується зневодненням, що приводить до відмови системи контролю температури тіла.

Симптоми гіпертермії: почервоніння шкіри, задишка, різка слабкість, нудота, блювота, підвищення температури тіла, запаморочення, втрата свідомості, судоми.

Причини виникнення теплового удару:

тривале перебування на відкритому сонці;

погане кондиціювання або повна відсутність руху повітря;

недотримання питного режиму;

порушення адаптації до температур довкілля.

Пам‘ятайте, що у спекотні дні треба:

пити багато рідини;

уникати сонця з 11.00 до 16.00;

не вживати міцні та слабоалкогольні напої, що впливають на процеси терморегуляції.

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