У Дніпрі 75-річна жінка зомліла посеред вулиці через пекельну спеку: що з нею зараз

Про це повідомив медик Владислав Боднюк.
Вона вже була у свідомості, АТ 90/60 мм рт ст, слабкий пульс, температура тіла – 37,5 C, ЧСС 101 в 1’, глюкотест крові капілярної 4,8 моль/л, SpO 2 – 96 %. Після надання мед допомоги (інфузійна підтримка) з діагнозом: Гіпертермія. Стан після сінкопе, – розповів медик.
Серпень ще вжалить спекою, тому важливо пам’ятати симптоми теплового удар.
Тепловий удар або гіпертермія – це стан викликаний перегріванням тіла, внаслідок тривалого впливу високих температур, зазвичай супроводжується зневодненням, що приводить до відмови системи контролю температури тіла.
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