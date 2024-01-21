У Дніпрі 72-річного дідуся під час сварки вбив сусід

У Дніпрі під час конфлікту 59-річний чоловік вбив свого літнього сусіда.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Зловмисник вдарив пенсіонера ножем у шию декілька разів. Чоловік помер від отриманих травм.

Вчора до поліції звернулась жінка. Вона розповіла, що прийшла до свого дідуся додому, та знайшла його мертвим.

Правоохоронці встановили, що до потерпілого в гості прийшов сусід. Між ними виникла сварка, в ході якої 59-річний чоловік вбив власника будинку, – йдеться у повідомленні поліції.

Поліція затримала зловмисника за добу. Йому оголошено підозру у скоєнні умисного вбивства і загрожує до 15 років позбавлення волі.

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