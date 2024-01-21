У Дніпрі 72-річного дідуся під час сварки вбив сусід

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Зловмисник вдарив пенсіонера ножем у шию декілька разів. Чоловік помер від отриманих травм.
Вчора до поліції звернулась жінка. Вона розповіла, що прийшла до свого дідуся додому, та знайшла його мертвим.
Правоохоронці встановили, що до потерпілого в гості прийшов сусід. Між ними виникла сварка, в ході якої 59-річний чоловік вбив власника будинку, – йдеться у повідомленні поліції.
Поліція затримала зловмисника за добу. Йому оголошено підозру у скоєнні умисного вбивства і загрожує до 15 років позбавлення волі.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні в Дніпровському районі збили ракету.
Сьогодні вранці у Запоріжжі стався надзвичайний випадок. Чоловік застрелив перехожу,…
У місті Кривий Ріг затримали 46-річного чоловіка, який хотів продавати…
У Дніпрі помітили екзотичного птаха родом з Австралії.