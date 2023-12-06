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У Дніпрі 7 грудня низка будинків буде без опалення

Сьогодні 18:42
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У Дніпрі у четвер, 7 грудня, не буде опалення.

Новости Днепра про У Дніпрі 7 грудня низка будинків буде без опалення

7 грудня, фахівці КП «Теплоенерго» продовжать роботи на магістральному трубопроводі опалення. Через це залишаться без тепла мешканці деяких будинків. 

Не буде опалення:

  • вул. Воскресенська, 21, 21а;
  • просп. Дмитра Яворницького, 41, 45, 45а, 45б;
  • вул. Шевченко, 18, 22;
  • ул. Виконкомівська, 9;
  • вул. 93-ї Холодноярської бригади, 5, 8, 12;
  • вул. Старокозацька, 2, 4, 7, 9, 10, 12, 12а, 14, 15, 17, 27, 29;
  • вул. Михайла Грушевського, 1, 3б, 4б;
  • вул. Січових Стрільців, 1, 4;
  • вул. Короленка, 3а, 14, 15, 16, 19, 21.

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