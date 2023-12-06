У Дніпрі 7 грудня низка будинків буде без опалення

У Дніпрі у четвер, 7 грудня, не буде опалення.

7 грудня, фахівці КП «Теплоенерго» продовжать роботи на магістральному трубопроводі опалення. Через це залишаться без тепла мешканці деяких будинків.

Не буде опалення:

вул. Воскресенська, 21, 21а;

просп. Дмитра Яворницького, 41, 45, 45а, 45б;

вул. Шевченко, 18, 22;

ул. Виконкомівська, 9;

вул. 93-ї Холодноярської бригади, 5, 8, 12;

вул. Старокозацька, 2, 4, 7, 9, 10, 12, 12а, 14, 15, 17, 27, 29;

вул. Михайла Грушевського, 1, 3б, 4б;

вул. Січових Стрільців, 1, 4;

вул. Короленка, 3а, 14, 15, 16, 19, 21.

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