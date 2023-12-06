У Дніпрі 7 грудня низка будинків буде без опалення
У Дніпрі у четвер, 7 грудня, не буде опалення.
7 грудня, фахівці КП «Теплоенерго» продовжать роботи на магістральному трубопроводі опалення. Через це залишаться без тепла мешканці деяких будинків.
Не буде опалення:
вул. Воскресенська, 21, 21а;
просп. Дмитра Яворницького, 41, 45, 45а, 45б;
вул. Шевченко, 18, 22;
ул. Виконкомівська, 9;
вул. 93-ї Холодноярської бригади, 5, 8, 12;
вул. Старокозацька, 2, 4, 7, 9, 10, 12, 12а, 14, 15, 17, 27, 29;
вул. Михайла Грушевського, 1, 3б, 4б;
вул. Січових Стрільців, 1, 4;
вул. Короленка, 3а, 14, 15, 16, 19, 21.
Читайте також:
Українська Русский Яна Юхименко
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 17:47
Надвечір у Дніпрі чули звуки вибухів.
Новини Дніпра
Сьогодні 17:41
У Дніпрі через циклон із Туреччини очікують снігопад.
Новини Дніпра
Сьогодні 17:12
У Дніпрі продають приміщення, де раніше знаходився легендарний пивбар «Цепи».…
Новини Дніпра
Сьогодні 17:11
Тривога триває, будьте в безпечних місцях!