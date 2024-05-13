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У Дніпрі 6-річна дівчинка каталася на самокаті по проїзній частині

Сьогодні 15:44
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Дитину помітили патрульні.

Новости Днепра про У Дніпрі 6-річна дівчинка каталася на самокаті по проїзній частині

У Соборному районі Дніпра патрульні помітили дитину, яка каталася на самокаті по проїзній частині. На щастя, у той момент машин поруч не було. Інспектори забрали 6-річну дівчинку, яка була без батьків, з дороги. 

Пояснити де її мама й тато та де проживає дівчинка не змогла. Правоохоронці разом з дитиною обстежили прилеглу територію і виявили на дитячому майданчику батьків малої.

Мама з татом вже шукали свою доньку. Як пояснили батьки, вони відвернулися на хвилинку, коли дитина гралася на майданчику, а потім помітили, що доньки ніде немає. 

Інспектори провели з батьками профілактичну бесіду та повідомили про вказаний факт ювенальну превенцію.

Друзі слідкуйте за дітьми, навіть коли вони перебувають на дитячих майданчиках, не дозволяйте, аби дитина раптово виходила на проїзну частину чи гралася поруч із дорогою. Це небезпечно! Бережіть найдорожчих, – йдеться у повідомленні. 
Нагадаємо, 5-річна дівчинка потрапила до лікарні Дніпра, бо впала з даху під час гри в хованки

 

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Новости Днепра про У Дніпрі 6-річна дівчинка каталася на самокаті по проїзній частиніУкраїнська

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