У Дніпрі 50-річний чоловік загинув під колесами вантажного потяга

Учора, 18 травня, у Дніпрі знову сталася трагедія на залізничній дорозі.

Як повідомили місцеві Telegram-канали, на перегоні станцій “Горяйнове-Діївка” 50-річний чоловік потрапив під вантажний потяг. Він переходив колію у недозволеному місці.

Від отриманих травм потерпілий помер відразу.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Там нам підтвердили цю інформацію та повідомили, що попередня правова кваліфікація ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ.

Триває слідство.

Фото 18+!!!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі потяг на смерть збив чоловіка.

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