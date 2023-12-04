У Дніпрі 41-річна жінка вистрибнула з 5-го поверху: коментар поліції

Зазначається, що жінка раніше вже намагалася вкоротити собі віку.

Сьогодні, 4 грудня, у Дніпрі сталася жахлива подія – на вулиці Володимира Моссаковського 41-річна жінка вистрибнула з 5-го поверху. На жаль, від отриманих травм вона померла на місці.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що жінка і раніше вже намагалася вкоротити собі віку.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що відкрито кримінальне провадження за фактом самогубства. Усі обставини будуть з’ясовувати поліцейські.

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