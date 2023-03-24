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  • У Дніпрі чотири вулиці залишилися без води: комунальники усувають аварії

У Дніпрі чотири вулиці залишилися без води: комунальники усувають аварії

Сьогодні 21:15
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У Дніпрі через аварії мешканці 4 вулиць залишилися без води.

Новости Днепра про У Дніпрі чотири вулиці залишилися без води: комунальники усувають аварії

Увечері 24 березня бригади КП “Дніпроводоканал” проводять роботи за такими адресами:

  • просп. Дмитра Яворницького, припинено водопостачання за такими адресами: просп. Дмитра Яворницького, 1; вул. Обручева 4, 5, 6, 7.
  • вул. Михайла Грушевського, 89. Припинено водопостачання у будинках вул. Михайла Грушевського, 89 та просп. Пилипа Орлика, 2, 3.

Аварійні бригади докладають максимальних зусиль, щоб якнайшвидше завершити роботи та відновити подачу води. Водопостачання за вказаними вище адресами поновиться до кінця дня.

Відомо, що сьогодні бригади КП «Дніпропроводоканал» взяли в роботу очищення кілька десятків засмічень на мережах водовідведення та майже стільки ж ремонтів на мережах водопостачання.

Станом на 18:00 всі  підвищувальні насосні станції у Дніпрі працюють і повністю забезпечують подачу води до будинків мешканців міста.

 

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Новости Днепра про У Дніпрі чотири вулиці залишилися без води: комунальники усувають аваріїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі чотири вулиці залишилися без води: комунальники усувають аваріїРусский

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