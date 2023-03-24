У Дніпрі чотири вулиці залишилися без води: комунальники усувають аварії

Увечері 24 березня бригади КП “Дніпроводоканал” проводять роботи за такими адресами:
Аварійні бригади докладають максимальних зусиль, щоб якнайшвидше завершити роботи та відновити подачу води. Водопостачання за вказаними вище адресами поновиться до кінця дня.
Відомо, що сьогодні бригади КП «Дніпропроводоканал» взяли в роботу очищення кілька десятків засмічень на мережах водовідведення та майже стільки ж ремонтів на мережах водопостачання.
Станом на 18:00 всі підвищувальні насосні станції у Дніпрі працюють і повністю забезпечують подачу води до будинків мешканців міста.
Читайте також:
Автор:
Українські військові відбили 38 ворожих атак та знищили артилерійський підрозділ…
На Дніпропетровщині зафіксували спалах сальмонельозу.
У Кам'янському троє місцевих жителів продавали неіснуючі генератори та комп'ютери.…
Рівненські патрульні вирішили увіковічнити пам'ять розстріляного росіянами після слів "Слава…