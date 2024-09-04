У Дніпрі 4 вересня популярний трамвай знову тимчасово змінить маршрут: схема руху

Трамвай № 1 у Дніпрі 4 вересня знову курсуватиме зі змінами через проведення ремонтних робіт колії на Соборній площі.
Схема та час такі самі, як і в попередні рази: о 21:00, після призупинення руху трамваїв по площі Соборній, трамвай №1 буде курсувати за двома напрямками:
Відправлення із зупинок будуть проводитися без зазначених змін:
Враховуйте вищезазначену інформацію при плануванні свого маршруту на сьогодні.
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