У Дніпрі 4 вересня популярний трамвай знову тимчасово змінить маршрут: схема руху

Трамвай 1 знову змінить маршрут.

Трамвай № 1 у Дніпрі 4 вересня знову курсуватиме зі змінами через проведення ремонтних робіт колії на Соборній площі.

Схема та час такі самі, як і в попередні рази: о 21:00, після призупинення руху трамваїв по площі Соборній, трамвай №1 буде курсувати за двома напрямками:

Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Центральна; Залізничний вокзал – вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго – вул. Архітектора Олега Петрова – вул. Севастопольська – Університет науки і технологій.

Відправлення із зупинок будуть проводитися без зазначених змін:

від Залізничного вокзалу о 20:27;

від Університету науки і технологій о 20:59.

Враховуйте вищезазначену інформацію при плануванні свого маршруту на сьогодні.

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