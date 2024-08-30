У Дніпрі 30 серпня світло відключатимуть протягом усієї доби: зміни у графіках абонентів ЦЕК

Для абонентів ЦЕК оприлюднили змінені графіки відключень світла.

У Дніпрі 30 серпня світло планують відключати за графіками протягом усієї доби. Згідно інформації, яку опублікували в ДТЕК, застосовуватимуть одну, дві та три черги відключень.

За розпорядженням Укренерго 30 серпня з 09:00 до 00:00 відключення світла в абонентів ЦЕК відбуватиметься за графіком:

1 черга:

– з 10:00 до 15:00;

– з 20:00 до 24:00.

– з 10:00 до 15:00; – з 20:00 до 24:00. 2 черга:

– з 20:00 до 24:00.

– з 20:00 до 24:00. 3 черга:

– з 09:00 до 10:00;

– з 18:00 до 20:00.

– з 09:00 до 10:00; – з 18:00 до 20:00. 4 черга:

– з 09:00 до 10:00;

– з 15:00 до 20:00.

– з 09:00 до 10:00; – з 15:00 до 20:00. 5 черга:

– з 10:00 до 15:00;

– з 20:00 до 21:00.

– з 10:00 до 15:00; – з 20:00 до 21:00. 6 черга:

з 15:00 до 20:00.

Нагадаємо, що черги – це групи побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. До якої саме черги потрапляє та чи інша адреса вирішує обленерго, тому отримати детальну інформацію можна на сайтах ДТЕК та ЦЕК.

Якщо застосовують відключення лише однієї черги графіків, це означає, що протягом доби світла у певної групи не буде 4 години, дві черги одночасно – 8 годин, три черги – 12 годин, а якщо відключають чотири черги одночасно, тоді світла не буде більше 12 годин.

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