Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі 30 серпня світло відключатимуть протягом усієї доби: зміни у графіках абонентів ЦЕК

Сьогодні 09:04
просмотров

Для абонентів ЦЕК оприлюднили змінені графіки відключень світла.

Новости Днепра про У Дніпрі 30 серпня світло відключатимуть протягом усієї доби: зміни у графіках абонентів ЦЕК

У Дніпрі 30 серпня світло планують відключати за графіками протягом усієї доби. Згідно інформації, яку опублікували в ДТЕК, застосовуватимуть одну, дві та три черги відключень.  

За розпорядженням Укренерго 30 серпня з 09:00 до 00:00 відключення світла в абонентів ЦЕК відбуватиметься за графіком:

  • 1 черга:
    – з 10:00 до 15:00;
    – з 20:00 до 24:00.
  • 2 черга:
    – з 20:00 до 24:00.
  • 3 черга:
    – з 09:00 до 10:00;
    – з 18:00 до 20:00.
  • 4 черга:
    – з 09:00 до 10:00;
    – з 15:00 до 20:00.
  • 5 черга:
    – з 10:00 до 15:00;
    – з 20:00 до 21:00.
  • 6 черга:
     з 15:00 до 20:00.

Нагадаємо, що черги – це групи побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. До якої саме черги потрапляє та чи інша адреса вирішує обленерго, тому отримати детальну інформацію можна на сайтах ДТЕК та ЦЕК

Якщо застосовують відключення лише однієї черги графіків, це означає, що протягом доби світла у певної групи не буде 4 години, дві черги одночасно – 8 годин, три черги – 12 годин, а якщо відключають чотири черги одночасно, тоді світла не буде більше 12 годин. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі 30 серпня світло відключатимуть протягом усієї доби: зміни у графіках абонентів ЦЕКУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі в лікарні проводять терапію за участі собак: для кого вона ефективна
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:35
    У Дніпрі в лікарні проводять терапію за участі собак: для кого вона ефективна

    В одній з лікарень Дніпра провели каністерапію.

    У Кривому Розі 30 серпня почують вибух: деталі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:49
    У Кривому Розі 30 серпня почують вибух: деталі

    Деякі жителі Кривого Рогу почують вибух.

    У Дніпрі 30 серпня деякі тролейбуси на годину змінять маршрут: схеми руху
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:23
    У Дніпрі 30 серпня деякі тролейбуси на годину змінять маршрут: схеми руху

    Низка тролейбусів у Дніпрі тимчасово курсуватиме зі змінами.

    У Дніпрі в останній день літа проведуть гавайську вечірку
    Новини Дніпра
    Вчора 21:59
    У Дніпрі в останній день літа проведуть гавайську вечірку

    В останній день літа проведуть кілька заходів для дітей.

    Наверх