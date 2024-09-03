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У Дніпрі 3 вересня світло відключатимуть протягом усієї доби: відбулися раптові зміни у графіках

Сьогодні 07:27
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Світла може бути трохи більше.

Новости Днепра про У Дніпрі 3 вересня світло відключатимуть протягом усієї доби: відбулися раптові зміни у графіках

У Дніпрі сьогодні, 3 вересня, побутовим споживачам протягом доби відключатимуть світло. Раніше повідомлялося, що застосовуватимуть 1 та 2 черги відключень. ЦЬого ранку в Укренерго оприлюднили трохи змінені графіки погодинних відключень світла. 

Так, з 06:00 до 00:00 3 вересня діятимуть наступні графіки: 

  • 6:00 – 12:00 – дві черги відключень;
  • 12:00 – 16:00 – одна черга відключень;
  • 16:00 – 24:00 – дві черги відключень.

Для абонентів ЦЕК вже оприлюднили оновлений графік відключень:

  • 1 черга:
    – з 05:00 до 10:00;
    – з 16:00 до 20:00.
  • 2 черга:
    – з 06:00 до 10:00.
  • 3 черга:
    – з 10:00 до 15:00.
  • 4 черга:
    – з 10:00 до 12:00.
    – з 20:00 до 24:00.
  • 5 черга:
    – з 15:00 до 20:00.
  • 6 черга:
    – з 00:00 до 05:00;
    – з 20:00 до 24:00.

Слідкувати за відключеннями світла можна на офіційних порталах ДТЕК та ЦЕК

Також, нагадаємо, приватною енергетичною компанією ЦЕК проводитимуться планові роботи, у зв’язку із цим з 08:00 до 18:00 буде призупинено електропостачання будинків, розташованих за адресами:

  • просп. Богдана Хмельницького: 118-А;
  • вул. Братів Горобців: 28, 47, 49;
  • вул. Кедрова: 47;
  • вул. Надії Алексєєнко: 108, 112;
  • вул. Професора Герасюти: 1;
  • вул. Вроцлавська: 2;
  • вул. Інженерна: 7-А, 8-12;
  • вул. Казакевича: 5-7, 9, 10;
  • вул. Квартальна: 12, 16, 20-32 (парні), 36, 38, 114;
  • вул. Козака Мамая: 4-20;
  • вул. Солідарна: 2, 4-А;
  • вул. Академіка Янгеля: 37-59 (непарні);
  • вул. Молодіжна: 21-32, 34.

Нагадаємо, раніше ми писали, стало відомо, чому графіки відключень світла у Дніпрі іноді не відповідають дійсності.

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Новости Днепра про У Дніпрі 3 вересня світло відключатимуть протягом усієї доби: відбулися раптові зміни у графікахУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 3 вересня світло відключатимуть протягом усієї доби: відбулися раптові зміни у графікахРусский

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