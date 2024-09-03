У Дніпрі 3 вересня світло відключатимуть протягом усієї доби: відбулися раптові зміни у графіках

Світла може бути трохи більше.

У Дніпрі сьогодні, 3 вересня, побутовим споживачам протягом доби відключатимуть світло. Раніше повідомлялося, що застосовуватимуть 1 та 2 черги відключень. ЦЬого ранку в Укренерго оприлюднили трохи змінені графіки погодинних відключень світла.

Так, з 06:00 до 00:00 3 вересня діятимуть наступні графіки:

6:00 – 12:00 – дві черги відключень;

12:00 – 16:00 – одна черга відключень;

16:00 – 24:00 – дві черги відключень.

Для абонентів ЦЕК вже оприлюднили оновлений графік відключень:

1 черга:

– з 05:00 до 10:00;

– з 16:00 до 20:00.

– з 05:00 до 10:00; – з 16:00 до 20:00. 2 черга:

– з 06:00 до 10:00.

– з 06:00 до 10:00. 3 черга:

– з 10:00 до 15:00.

– з 10:00 до 15:00. 4 черга:

– з 10:00 до 12:00.

– з 20:00 до 24:00.

– з 10:00 до 12:00. – з 20:00 до 24:00. 5 черга:

– з 15:00 до 20:00.

– з 15:00 до 20:00. 6 черга:

– з 00:00 до 05:00;

– з 20:00 до 24:00.

Слідкувати за відключеннями світла можна на офіційних порталах ДТЕК та ЦЕК.

Також, нагадаємо, приватною енергетичною компанією ЦЕК проводитимуться планові роботи, у зв’язку із цим з 08:00 до 18:00 буде призупинено електропостачання будинків, розташованих за адресами:

просп. Богдана Хмельницького: 118-А;

вул. Братів Горобців: 28, 47, 49;

вул. Кедрова: 47;

вул. Надії Алексєєнко: 108, 112;

вул. Професора Герасюти: 1;

вул. Вроцлавська: 2;

вул. Інженерна: 7-А, 8-12;

вул. Казакевича: 5-7, 9, 10;

вул. Квартальна: 12, 16, 20-32 (парні), 36, 38, 114;

вул. Козака Мамая: 4-20;

вул. Солідарна: 2, 4-А;

вул. Академіка Янгеля: 37-59 (непарні);

вул. Молодіжна: 21-32, 34.

Нагадаємо, раніше ми писали, стало відомо, чому графіки відключень світла у Дніпрі іноді не відповідають дійсності.

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