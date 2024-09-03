У Дніпрі 3 вересня світло відключатимуть протягом усієї доби: відбулися раптові зміни у графіках
У Дніпрі 3 вересня світло відключатимуть протягом усієї доби: відбулися раптові зміни у графіках
Сьогодні 07:27
просмотров
Світла може бути трохи більше.
У Дніпрі сьогодні, 3 вересня, побутовим споживачам протягом доби відключатимуть світло. Раніше повідомлялося, що застосовуватимуть 1 та 2 черги відключень. ЦЬого ранку в Укренерго оприлюднили трохи змінені графіки погодинних відключень світла.
Так, з 06:00 до 00:00 3 вересня діятимуть наступні графіки:
6:00 – 12:00 – дві черги відключень;
12:00 – 16:00 – одна черга відключень;
16:00 – 24:00 – дві черги відключень.
Для абонентів ЦЕК вже оприлюднили оновлений графік відключень:
1 черга: – з 05:00 до 10:00; – з 16:00 до 20:00.
2 черга: – з 06:00 до 10:00.
3 черга: – з 10:00 до 15:00.
4 черга: – з 10:00 до 12:00. – з 20:00 до 24:00.
5 черга: – з 15:00 до 20:00.
6 черга: – з 00:00 до 05:00; – з 20:00 до 24:00.
Слідкувати за відключеннями світла можна на офіційних порталах ДТЕКта ЦЕК.
Також, нагадаємо, приватною енергетичною компанією ЦЕК проводитимуться планові роботи, у зв’язку із цим з 08:00 до 18:00 буде призупинено електропостачання будинків, розташованих за адресами:
просп. Богдана Хмельницького: 118-А;
вул. Братів Горобців: 28, 47, 49;
вул. Кедрова: 47;
вул. Надії Алексєєнко: 108, 112;
вул. Професора Герасюти: 1;
вул. Вроцлавська: 2;
вул. Інженерна: 7-А, 8-12;
вул. Казакевича: 5-7, 9, 10;
вул. Квартальна: 12, 16, 20-32 (парні), 36, 38, 114;
вул. Козака Мамая: 4-20;
вул. Солідарна: 2, 4-А;
вул. Академіка Янгеля: 37-59 (непарні);
вул. Молодіжна: 21-32, 34.
Нагадаємо, раніше ми писали, стало відомо, чому графіки відключень світла у Дніпрі іноді не відповідають дійсності.
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"