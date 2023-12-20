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У Дніпрі 3-річна дівчинка пішла прогулятися і загубилася

Сьогодні 14:18
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Учора ввечері, 19 грудня, на спецлінію "102" зателефонували мешканці Дніпра.

Новости Днепра про У Дніпрі 3-річна дівчинка пішла прогулятися і загубилася

Вони повідомили, що виявили на вулиці у Чечелівському районі 3-річну дівчинку, яка була без батьків.

Патрульні прибули на місце та поспілкувалися з дитиною. Вона розповіла поліцейським, як її звати та, вказала приблизно, де живе.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Згодом правоохоронці поспілкувалися з жінкою, яка сказала, що знає батьків дівчинки, й розповіла, як з ними зв’язатися. Інспектори зв’язалися з мамою та повернули їй дитину.

Жінка розповіла поліцейським, що пішла у справах та залишила доньку у родича. Але той не догледів, і дитина самостійно вийшла на вулицю погуляти, де її і побачили перехожі.

Інформацію передали інспекторам ювенальної превенції.

Новости Днепра про У Дніпрі 3-річна дівчинка пішла прогулятися і загубилася

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Новости Днепра про У Дніпрі 3-річна дівчинка пішла прогулятися і загубиласяУкраїнська

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