У Дніпрі 27 серпня через планові роботи знову відключатимуть світло: адреси та графіки

У Дніпрі сьогодні світло знову відключатимуть за графіками, але не всім.

Через черговий ворожий удар по енергетиці в Україні знову задіяли графіки відключення світла.

У вівторок 27 серпня з 00:00 до 24:00 застосовуватимуть по три та чотири черги відключень одночасно.

Обмеження споживання електроенергії в абонентів ЦЕК сьогодні діятимуть таким чином:

1 черга:

– з 00:00 до 03:00;

– з 06:00 до 11:00;

– з 15:00 до 21:00.

– з 00:00 до 03:00; – з 06:00 до 11:00; – з 15:00 до 21:00. 2 черга:

– з 00:00 до 03:00;

– з 06:00 до 11:00;

– з 15:00 до 21:00.

– з 00:00 до 03:00; – з 06:00 до 11:00; – з 15:00 до 21:00. 3 черга:

– з 00:00 до 03:00;

– з 06:00 до 11:00;

– з 15:00 до 21:00.

– з 00:00 до 03:00; – з 06:00 до 11:00; – з 15:00 до 21:00. 4 черга:

– з 03:00 до 06:00;

– з 11:00 до 18:00;

– з 21:00 до 24:00.

– з 03:00 до 06:00; – з 11:00 до 18:00; – з 21:00 до 24:00. 5 черга:

– з 03:00 до 09:00;

– з 11:00 до 15:00;

– з 18:00 до 24:00.

– з 03:00 до 09:00; – з 11:00 до 15:00; – з 18:00 до 24:00. 6 черга:

– з 03:00 до 06:00;

– з 09:00 до 15:00;

– з 21:00 до 24:00.

Окрім графіків, світло в побутових споживачів сьогодні відключатимуть і через планові роботи.

З 08:00 до 18:00 буде припинено електропостачання будинків, розташованих за адресами:

вул. Агрономічна: 1-11, 13-19 (непарні);

вул. Козака Мамая: 1-Б, 2-А, 3, 5-А, 7-А, 9, 11, 13-А, 15-А, 17-А;

вул. Монтажна: 23-А, 24-30, 32, 36, 38-46 (парні).

А також з 08:00 до 20:00:

вул. Козака Мамая: 17, 19, 21А, 23, 25, 27А, 29А, 31, 33А;

вул. Монтажна: 34, 45, 47, 48А, 49-65, 66А, 67-73;

вул. Перемоги: 1А, 2А, 3-22, 24-34 (парні);

вул. Смілянська: 1-9 (непарні).

Нагадаємо, у “світло-сірих” графіках є три зони відключень:

Темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає – 4 години без світла.

Світло-сіра зона – відключення світла можливі – 3 години можливого відключення.

Біла зона – світло гарантовано є – 2 години зі світлом.

Варто зазначити, що протягом дня можливі зміни у застосуванні графіках відключень. Слідкувати за ними можна у Telegram-каналі ЦЕК або чат-боті ДТЕК. Детальніше про графіки можна дізнатися на сайтах компаній – ДТЕК та ЦЕК.

Нагадаємо, до графіків українці були вимушені повернутися через ворожий обстріл енергетичної інфраструктури України 26 серпня.

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