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У Дніпрі 27 серпня через планові роботи знову відключатимуть світло: адреси та графіки

Сьогодні 08:26
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У Дніпрі сьогодні світло знову відключатимуть за графіками, але не всім.

Новости Днепра про У Дніпрі 27 серпня через планові роботи знову відключатимуть світло: адреси та графіки

Через черговий ворожий удар по енергетиці в Україні знову задіяли графіки відключення світла. 

У вівторок 27 серпня з 00:00 до 24:00 застосовуватимуть по три та чотири черги відключень одночасно. 

Обмеження споживання електроенергії в абонентів ЦЕК сьогодні діятимуть таким чином:

  • 1 черга:
    – з 00:00 до 03:00;
    – з 06:00 до 11:00;
    – з 15:00 до 21:00.
  • 2 черга:
    – з 00:00 до 03:00;
    – з 06:00 до 11:00;
    – з 15:00 до 21:00.
  • 3 черга:
    – з 00:00 до 03:00;
    – з 06:00 до 11:00;
    – з 15:00 до 21:00.
  • 4 черга:
    – з 03:00 до 06:00;
    – з 11:00 до 18:00;
    – з 21:00 до 24:00.
  • 5 черга:
    – з 03:00 до 09:00;
    – з 11:00 до 15:00;
    – з 18:00 до 24:00.
  • 6 черга:
    – з 03:00 до 06:00;
    – з 09:00 до 15:00;
    – з 21:00 до 24:00.

Окрім графіків, світло в побутових споживачів сьогодні відключатимуть і через планові роботи.

З 08:00 до 18:00 буде припинено електропостачання будинків, розташованих за адресами:

  • вул. Агрономічна: 1-11, 13-19 (непарні); 
  • вул. Козака Мамая: 1-Б, 2-А, 3, 5-А, 7-А, 9, 11, 13-А, 15-А, 17-А; 
  • вул. Монтажна: 23-А, 24-30, 32, 36, 38-46 (парні).

А також з 08:00 до 20:00

  • вул. Козака Мамая: 17, 19, 21А, 23, 25, 27А, 29А, 31, 33А;
  • вул. Монтажна: 34, 45, 47, 48А, 49-65, 66А, 67-73;
  • вул. Перемоги: 1А, 2А, 3-22, 24-34 (парні);
  • вул. Смілянська: 1-9 (непарні).

Нагадаємо, у “світло-сірих” графіках є три зони відключень: 

  • Темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає – 4 години без світла.
  • Світло-сіра зона – відключення світла можливі – 3 години можливого відключення.
  • Біла зона – світло гарантовано є – 2 години зі світлом.

Варто зазначити, що протягом дня можливі зміни у застосуванні графіках відключень. Слідкувати за ними можна у Telegram-каналі ЦЕК або чат-боті ДТЕК. Детальніше про графіки можна дізнатися на сайтах компаній – ДТЕК та ЦЕК.

Нагадаємо, до графіків українці були вимушені повернутися через ворожий обстріл енергетичної інфраструктури України 26 серпня. 

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Новости Днепра про У Дніпрі 27 серпня через планові роботи знову відключатимуть світло: адреси та графікиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 27 серпня через планові роботи знову відключатимуть світло: адреси та графікиРусский

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