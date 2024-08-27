У Дніпрі 27 серпня через планові роботи знову відключатимуть світло: адреси та графіки

вул. Монтажна: 34, 45, 47, 48А, 49-65, 66А, 67-73;
вул. Перемоги: 1А, 2А, 3-22, 24-34 (парні);
вул. Смілянська: 1-9 (непарні).
Нагадаємо, у “світло-сірих” графіках є три зони відключень:
Темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає – 4 години без світла.
Світло-сіра зона – відключення світла можливі – 3 години можливого відключення.
Біла зона – світло гарантовано є – 2 години зі світлом.
Варто зазначити, що протягом дня можливі зміни у застосуванні графіках відключень. Слідкувати за ними можна у Telegram-каналіЦЕК або чат-ботіДТЕК. Детальніше про графіки можна дізнатися на сайтах компаній – ДТЕКта ЦЕК.
Нагадаємо, до графіків українці були вимушеніповернутися через ворожий обстріл енергетичної інфраструктури України 26 серпня.
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