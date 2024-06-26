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  • У Дніпрі 27 червня знову весь день вимикатимуть світло: графіки від ДТЕК та ЦЕК

У Дніпрі 27 червня знову весь день вимикатимуть світло: графіки від ДТЕК та ЦЕК

Сьогодні 20:07
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У Дніпрі знову вимикатимуть світло всю добу.

Новости Днепра про У Дніпрі 27 червня знову весь день вимикатимуть світло: графіки від ДТЕК та ЦЕК

У Дніпрі та області 27 червня застосують графіки погодинних відключень електроенергії. Світло для побутових споживачів вимикатимуть впродовж доби з 00:00 до 24:00. Найбільше обсяг обмежень — з 17:00 до 23:00.

Про це йдеться у Telegram-каналі компанії “ДТЕК Дніпровські електромережі”.

Графіками передбачено три категорії відключень:

Темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає. Світло-сіра зона – відключення світла можливі. Біла зона – світло гарантовано є. Також вони містять шість груп споживачів.

Новости Днепра про У Дніпрі 27 червня знову весь день вимикатимуть світло: графіки від ДТЕК та ЦЕК

Новости Днепра про У Дніпрі 27 червня знову весь день вимикатимуть світло: графіки від ДТЕК та ЦЕК

Новости Днепра про У Дніпрі 27 червня знову весь день вимикатимуть світло: графіки від ДТЕК та ЦЕК

Новости Днепра про У Дніпрі 27 червня знову весь день вимикатимуть світло: графіки від ДТЕК та ЦЕК

Новости Днепра про У Дніпрі 27 червня знову весь день вимикатимуть світло: графіки від ДТЕК та ЦЕК

Новости Днепра про У Дніпрі 27 червня знову весь день вимикатимуть світло: графіки від ДТЕК та ЦЕК

Графік для абонентів, яких обслуговує ЦЕК

— з 00:00 до 04:00 застосовуватимуться відключення ІІІ та ІV черг;

— з 04:00 до 08:00 застосовуватимуться відключення V та VІ черг;

— з 08:00 до 12:00 застосовуватимуться відключення I та II черг;

— з 12:00 до 16:00 застосовуватимуться відключення ІII та ІV черг;

— з 16:00 до 20:00 застосовуватиметься відключення V та VI черг;

— з 17:00 до 21:00 застосовуватиметься відключення I черги;

— з 20:00 до 23:00 застосовуватиметься відключення IV черги;

— з 20:00 до 24:00 застосовуватиметься відключення ІI черги;

— з 21:00 до 24:00 застосовуватиметься відключення ІІІ черги.

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Новости Днепра про У Дніпрі 27 червня знову весь день вимикатимуть світло: графіки від ДТЕК та ЦЕКУкраїнська

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