У Дніпрі 26 серпня низка тролейбусів тимчасово курсуватиме зі змінами

Громадський транспорт у Дніпрі курсуватиме зі змінами.

У Дніпрі 26 серпня тролейбуси, що рухаються через площу Соборну, тимчасово змінять свої маршрути.

Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”.

У зв’язку із проведенням ремонтних робіт проїзної частини на площі Соборній 26 серпня з 13:00 до 14:30 курсуватимуть зі змінами тролейбуси:

№ 1 – прямуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки;

– прямуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки; № 4 , № 6 , № 10 , № Б – прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького без заїзду на пл. Соборну;

, № , № , № – прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького без заїзду на пл. Соборну; №9, №16, №21 – прямуватимуть до Університету науки і технологій.

Враховуйте вищезазначене при плануванні свого маршруту на сьогодні.

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