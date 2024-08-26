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У Дніпрі 26 серпня низка тролейбусів тимчасово курсуватиме зі змінами

Сьогодні 07:02
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Громадський транспорт у Дніпрі курсуватиме зі змінами.

Новости Днепра про У Дніпрі 26 серпня низка тролейбусів тимчасово курсуватиме зі змінами

У Дніпрі 26 серпня тролейбуси, що рухаються через площу Соборну, тимчасово змінять свої маршрути. 

Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”. 

У зв’язку із проведенням ремонтних робіт проїзної частини на площі Соборній 26 серпня з 13:00 до 14:30 курсуватимуть зі змінами тролейбуси:

  • 1 – прямуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки;
  • 4, №6, №10, №Б – прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького без заїзду на пл. Соборну;
  • 9, №16, №21 – прямуватимуть до Університету науки і технологій.

Враховуйте вищезазначене при плануванні свого маршруту на сьогодні. 

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