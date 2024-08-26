У Дніпрі 26 серпня низка тролейбусів тимчасово курсуватиме зі змінами

У Дніпрі 26 серпня тролейбуси, що рухаються через площу Соборну, тимчасово змінять свої маршрути.
Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”.
У зв’язку із проведенням ремонтних робіт проїзної частини на площі Соборній 26 серпня з 13:00 до 14:30 курсуватимуть зі змінами тролейбуси:
Враховуйте вищезазначене при плануванні свого маршруту на сьогодні.
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