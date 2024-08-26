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У Дніпрі 26 серпня через планові роботи без світла залишаться десятки вулиць та два провулки: адреси

Сьогодні 07:25
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Деякі жителі Дніпра сьогодні залишаться без світла.

Новости Днепра про У Дніпрі 26 серпня через планові роботи без світла залишаться десятки вулиць та два провулки: адреси

За розпорядженням НЕК Укренерго, сьогодні, 26 серпня, графіки відключень не застосовуватимуться. Однак пощастить не всім. 

У приватній енергетичній компанії ЦЕК повідомили про проведення планових робіт, у зв’язку із цим буде обмежено споживання електроенергії на низці вулиць, а також двох провулках. 

Подачу електроенергії буде припинено з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • вул. Муравська: 1-8, 10-16; 
  • вул. Перемоги: 25-31 (непарні), 35-53, 54-А, 55-66, 68-84 (парні), 85, 86, 88, 90; 
  • пров. Аккерманський: 1, 2-А, 3-9, 11, 13, 123; 
  • пров. Студентський: 1-15, 17, 19;
  • вул. Монтажна: 31-43 (непарні); 
  • вул. Перемоги: 67-83 (непарні), 87, 89, 91-112, 114-132 (парні), 134-Б, 136-198 (парні);
  • вул. Березнева: 7-21 (непарні); 
  • вул. Віктора Гошкевича: 1-6, 7-А, 8-22; 
  • вул. Дніпровська: 1-12, 13/1, 14-20, 21-А, 22; 
  • вул. Естонська: 1-17, 18-А, 19-24; 
  • вул. Монтажна: 1-22; 
  • вул. Олександри Риндовської: 1-4, 5-А, 6-41, 46-64 (парні); 
  • вул. Привільна: 1-5, 7-А, 9-22; 
  • вул. Серпнева: 7, 9, 11, 13-А, 15-А, 17-29 (непарні); 
  • вул. Солонянська: 1-А, 2-22; 
  • вул. Старицького: 3, 5-22; 
  • вул. Старова: 1-22; 
  • вул. Сурська: 30, 32-70; 
  • вул. Автотранспортна: 5, 8-А, 12, 16-Г, 19, 23, 29; 
  • вул. Краснопільська: 12-А, 14, 19-Г.

А також з 08:00 до 20:00 світло вимкнуть на вулицях:

  • Академіка Янгеля: 5-Б; 
  • Незалежності: 13; 
  • Новокримська: 2-К, 4-А; 
  • Фабрично-заводська: 20.

Окрім цього, плануються відключення світла у побутових споживачів на 27, 28 та 29 серпня. Детальнішу інформацію можна отримати в офіційному Telegram-каналі енергетичної компанії. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Укренерго розповіли, скільки ще триватимуть відключення світла.

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Новости Днепра про У Дніпрі 26 серпня через планові роботи без світла залишаться десятки вулиць та два провулки: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 26 серпня через планові роботи без світла залишаться десятки вулиць та два провулки: адресиРусский

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