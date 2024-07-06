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У Дніпрі 26-річну жінку затримали за збут наркотиків

Сьогодні 15:15
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До 8 років позбавлення волі за збут наркотиків: працівники кримінальної поліції Дніпра затримали 26-річну жінку.

Новости Днепра про У Дніпрі 26-річну жінку затримали за збут наркотиків

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

У жінки при собі була сумка з пакетом з під соку. У пакеті зловмисниця приховувала приготовлені до збуту сліп-пакети з забороненими речовинами.

Наркозлочин задокументували працівники відділення поліції № 2 Дніпропетровського районного управління поліції в Індустріальному районі міста. 5 липня правоохоронці зупинили підозрювану на проспекті Слобожанському, — йдеться у дописі поліції.

Жінку затримали, а усі вилучені речовини були направлені на експертизу.

Тепер 26-річній дніпрянці може загрожувати до 8 років позбавлення волі. 

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