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У Дніпрі 26 червня діятимуть жорсткіші графіки відключення світла

Сьогодні 19:24
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У Дніпрі знову вимикатимуть світло всю добу.

Новости Днепра про У Дніпрі 26 червня діятимуть жорсткіші графіки відключення світла

У середу, 26 червня, за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби. З 17 до 23 діятимуть суворіші обмеження, тобто електроенергію вимикатимуть кільком чергам відразу, а також можуть діятимуть “світло-сірі” графіки. 

Це стосується також жителів Дніпра. Абоненти ДТЕК можуть дізнатися графіки відключень у Telegram-боті або на сайті.

Дізнатися про відключення абонентів Центральної енергетичної компанії можна ТУТ.

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Новости Днепра про У Дніпрі 26 червня діятимуть жорсткіші графіки відключення світлаУкраїнська

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