У Дніпрі 26 червня діятимуть жорсткіші графіки відключення світла

У Дніпрі знову вимикатимуть світло всю добу.

У середу, 26 червня, за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби. З 17 до 23 діятимуть суворіші обмеження, тобто електроенергію вимикатимуть кільком чергам відразу, а також можуть діятимуть “світло-сірі” графіки.

Це стосується також жителів Дніпра. Абоненти ДТЕК можуть дізнатися графіки відключень у Telegram-боті або на сайті.

Дізнатися про відключення абонентів Центральної енергетичної компанії можна ТУТ.

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