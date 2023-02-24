Порив тепломережі: у Дніпрі 25 лютого мешканці ж/м Перемога залишаться без опалення

У суботу, 25 лютого, мешканці ж/м Перемога тимчасово залишаться без опалення через аварійні роботи.

Через порив тепломережі завтра, 25 лютого, з 5 години ранку буде зупинена робота котельні, яка забезпечує теплом мешканців ж/м Перемога. Ця котельня опалює 137 будинків. З самого ранку бригада КП «Теплоенерго» розпочне проведення аварійно-відновлювальних робіт. Подачу тепла планують відновити до кінця дня, а саме 25 лютого.

Станом на 18:00 відновлена робота котельні КП «Теплоенерго» по вул. В. Сліпака. Вона тимчасово не працювала через відключення світла приватними енергопостачальними компаніями. Наразі подачу тепла мешканцям 14 будинків вже відновлено.

Бригада КП «Теплоенерго» завершила ремонт тепломережі на пл. Вокзальна, 8. Теплопостачання дніпрянам відновлено.

Наразі ще призупинена подача теплоносія по вул. В. Чапленка, 29. Там комунальники ще працюють над усуненням проблеми. Теплопостачання комунальники планують відновити до кінця дня.

Станом на 18:00 аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» завершила ремонтні роботи по вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, 11. Відновлено водопостачання в будинках № 5 та № 11 по цій вулиці.

Тривають аварійні роботи по вул. Староігренській на перетині з вул. Гаванська. Через це частково припинено водопостачання у мешканців ж/м Ігрень.

Для проведення аварійних робіт на внутрішньобудинкових мережах по просп. Петра Калнишевського, 10 на прохання ЖЕКу припинено водопостачання за такими адресами:

вул. Батумська, 4а, 10-14;

просп. Петра Калнишевського, 22 – 30.

Також триває ліквідація пошкодження на водопроводі по просп. Дмитра Яворницького, 55. Тимчасово припинено водопостачання по просп. Дмитра Яворницького, 49-57.

Водопостачання за зазначеними вище адресами буде відновлено до кінця дня.

За завданням міського голови Бориса Філатова всі комунальні служби Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах.

Станом на 18:00 у Дніпрі стабільно працюють всі підвищувальні насосні станції. Жодних проблем з подачею води у будинки дніпрян немає.



У Дніпрі працюють всі об’єкти теплопостачання КП «Теплоенерго», КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро». Теплопостачання дніпрянам забезпечено в повному обсязі.

У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій на мережах водо- та теплопостачання, комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені і теплом, і водою.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

Також заявки щодо проблем з теплопостачанням чи водопостачання можна залишати за номерами Штабу взаємодопомоги Громадської ради:

(095) 816-39-11

(093) 261-32-25

(063) 402-79-56

(063) 681-61-82

(068) 638-28-48

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