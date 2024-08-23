У Дніпрі 23 серпня через аварійні роботи деякі вулиці залишилися без води: адреси

У Дніпрі сьогодні, 23 серпня, на деяких вулицях немає води.

Мешканці вулиць залишилися без води через аварійні роботи.

Про це повідомили в Дніпровській міській раді.

Так, аварійнні роботи тривають за такими адресами:

вул. Ялинова, 1, припинено водопостачання по вул. Ялинова, 1, 1-А, 2;

вул. Березова, 17, припинено водопостачання всієї вулиці;

узв. Крутий, 2, припинено водопостачання ж/м Діївка;

вул. Січеславська Набережна, 37, припинено водопостачання по вул. Січеславська Набережна, 39;

вул. Надії Алексєєнко, 21, припинено водопостачання по вул. Володимира Антоновича, 62, 64, 68 та вул. Надії Алексєєнко, 21-27;

вул. Станична, 88, припинено водопостачання по вул. Станична, 88-100-А та вул. Сергіївська;

вул. Набережна Перемоги, 44-А, припинено водопостачання цьому будинку.

Ремонтні роботи та відновлення водопостачання заплановані на сьогодні.

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради: (056) 732-12-12; (095) 732-12-12; (096) 732-12-12; (073) 732-12-12.

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