Сайт Дніпра Новини У Дніпрі 23 серпня через аварійні роботи деякі вулиці залишилися без води: адреси У Дніпрі 23 серпня через аварійні роботи деякі вулиці залишилися без води: адреси
У Дніпрі сьогодні, 23 серпня, на деяких вулицях немає води.
Мешканці вулиць залишилися без води через аварійні роботи.
Про це
повідомили в Дніпровській міській раді.
Так, аварійнні роботи тривають за такими адресами:
вул. Ялинова, 1, припинено водопостачання по вул. Ялинова, 1, 1-А, 2; вул. Березова, 17, припинено водопостачання всієї вулиці; узв. Крутий, 2, припинено водопостачання ж/м Діївка; вул. Січеславська Набережна, 37, припинено водопостачання по вул. Січеславська Набережна, 39; вул. Надії Алексєєнко, 21, припинено водопостачання по вул. Володимира Антоновича, 62, 64, 68 та вул. Надії Алексєєнко, 21-27; вул. Станична, 88, припинено водопостачання по вул. Станична, 88-100-А та вул. Сергіївська; вул. Набережна Перемоги, 44-А, припинено водопостачання цьому будинку.
Ремонтні роботи та відновлення водопостачання заплановані на сьогодні.
Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради: (056) 732-12-12; (095) 732-12-12; (096) 732-12-12; (073) 732-12-12.
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