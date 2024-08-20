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У Дніпрі 21 серпня світло відключатимуть за двома графіками

Сьогодні 18:42
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У Дніпрі 21 серпня відключатимуть світло.

Новости Днепра про У Дніпрі 21 серпня світло відключатимуть за двома графіками

У Дніпрі та області 21 серпня з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень, повідомили в Укренерго. З 18:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно. В інші години – без обмежень.

Крім цього, у Дніпрі через планові роботи приватною енергетичною компанією ЦЕК, завтра, 21 серпня, з 08:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Відрадна: 1-8, 10-13;
  • вул. Волоська: 1-14;
  • вул. Олександри Риндовської: 75, 77, 79, 83-91 (непарні), 102-118 (парні);
  • вул. Сурська: 104-110 (парні), 111-117, 119-129, 131-143 (непарні);
  • вул. Філатова: 1-5, 7;
  • вул. Інженерна: 8, 10;
  • вул. Казакевича: 5-7, 10;
  • вул. Квартальна: 20-32 (парні).

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Новости Днепра про У Дніпрі 21 серпня світло відключатимуть за двома графікамиУкраїнська

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