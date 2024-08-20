У Дніпрі 21 серпня світло відключатимуть за двома графіками

У Дніпрі та області 21 серпня з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень, повідомили в Укренерго. З 18:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно. В інші години – без обмежень.
Крім цього, у Дніпрі через планові роботи приватною енергетичною компанією ЦЕК, завтра, 21 серпня, з 08:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
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