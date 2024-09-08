У Дніпрі 21-річний наркозбувач отримував заборонені речовині у поштоматі

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
У підозрюваного вилучили 60 згортків з психотропною речовиною «PVP».
6 вересня близько 19:00 оперативники кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції затримали чоловіка, щойно він отримав посилку з наркотиками в одному з поштоматів у Центральній частині міста, — йдеться у дописі.
Як з’ясувалося, затриманий вже був раніше судимим за аналогічні злочини.
Тепер йому загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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