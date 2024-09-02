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  • У Дніпрі 2 вересня ввечері трамвай 1 курсуватиме за двома напрямками: схема руху

У Дніпрі 2 вересня ввечері трамвай 1 курсуватиме за двома напрямками: схема руху

Сьогодні 11:36
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Внесені зміни у маршрут трамвая №1.

Новости Днепра про У Дніпрі 2 вересня ввечері трамвай 1 курсуватиме за двома напрямками: схема руху

Сьогодні, 2 вересня, у Дніпрі трамвай №1 тимчасово змінить маршрут. 

Про це повідомили в Депаратаменті транспорту і транспортної інфраструктури ДМР. 

У зв’язку із проведенням ремонтних робіт колії на площі Соборній рух трамваїв буде призупинено з 21:00. У цей час трамвай №1 курсуватиме в об’їзд, за двома напрямками:

а) Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Центральна;

б) Залізничний вокзал – вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго – вул. Архітектора Олега Петрова – вул. Севастопольська – Університет науки і технологій

Останні відправлення з кінцевих зупинок за звичним маршрутом:

  • від Залізничного вокзалу о 20:27;
  • від Університету науки і технологій о 20:59.

Окрім цього, через ремонт на Соборній площі, сьогодні громадський транспорт курсує за схемами:

  • тролейбуси №1, №6, № 10, «Б» прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну;
  • тролейбуси №16, №21 курсуватимуть до Університету науки і технологій;
  • кінцева автобусів №109К та №127 тимчасово буде на просп. Дмитра Яворницького в районі Історичного музею; 
  • автобус №87Б прямуватиме через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну.

Нагадаємо у Дніпрі на Соборній площі на зупинках трамваїв з’являться “віденські платформи”: для чого вони потрібні.

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Новости Днепра про У Дніпрі 2 вересня ввечері трамвай 1 курсуватиме за двома напрямками: схема рухуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 2 вересня ввечері трамвай 1 курсуватиме за двома напрямками: схема рухуРусский

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