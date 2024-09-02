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У Дніпрі 2 вересня світло відключатимуть протягом всієї доби: графіки

Сьогодні 07:21
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Світла може бути трохи більше.

Новости Днепра про У Дніпрі 2 вересня світло відключатимуть протягом всієї доби: графіки

Сьогодні, 2 вересня, за розпорядженням Укренерго у Дніпрі та області заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватимуть з 00:00 до 24:00. Будуть задіяні одна та дві черги відключень: 

  • з 00:00 до 16:00 – відключають одну чергу;
  • з 16:00 до 24:00 – відключатимуть дві черги. 

Для абонентів ЦЕК наразі діє нижченаведений графік: 

  • 1 черга:
    – з 16:00 до 20:00.
  • 2 черга:
    – з 00:00 до 04:00;
    – з 16:00 до 20:00.
  • 3 черга:
    – з 20:00 до 24:00.
  • 4 черга:
    – з 04:00 до 08:00;
    – з 20:00 до 24:00.
  • 5 черга:
    – з 08:00 до 12:00.
  • 6 черга:
    – з 12:00 до 16:00.

Графіки відключень світла для абонентів ДТЕК можна дізнатися у чат-боті

Зауважимо, що в залежності від стану енергосистеми та ймовірних нових атак ворога протягом дня графіки можуть змінюватись. Слідкувати можна на офіційних порталах обленерго – ЦЕК та ДТЕК

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало відомо, коли в Дніпрі можуть знову скасувати застосування графіків відключень світла.

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Новости Днепра про У Дніпрі 2 вересня світло відключатимуть протягом всієї доби: графікиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 2 вересня світло відключатимуть протягом всієї доби: графікиРусский

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