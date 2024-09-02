У Дніпрі 2 вересня світло відключатимуть протягом всієї доби: графіки

Сьогодні, 2 вересня, за розпорядженням Укренерго у Дніпрі та області заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватимуть з 00:00 до 24:00. Будуть задіяні одна та дві черги відключень:
Для абонентів ЦЕК наразі діє нижченаведений графік:
Графіки відключень світла для абонентів ДТЕК можна дізнатися у чат-боті.
Зауважимо, що в залежності від стану енергосистеми та ймовірних нових атак ворога протягом дня графіки можуть змінюватись. Слідкувати можна на офіційних порталах обленерго – ЦЕК та ДТЕК.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало відомо, коли в Дніпрі можуть знову скасувати застосування графіків відключень світла.
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