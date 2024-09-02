У Дніпрі 2 вересня світло відключатимуть протягом всієї доби: графіки

Світла може бути трохи більше.

Сьогодні, 2 вересня, за розпорядженням Укренерго у Дніпрі та області заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватимуть з 00:00 до 24:00. Будуть задіяні одна та дві черги відключень:

з 00:00 до 16:00 – відключають одну чергу;

з 16:00 до 24:00 – відключатимуть дві черги.

Для абонентів ЦЕК наразі діє нижченаведений графік:

1 черга:

– з 16:00 до 20:00.

– з 16:00 до 20:00. 2 черга:

– з 00:00 до 04:00;

– з 16:00 до 20:00.

– з 00:00 до 04:00; – з 16:00 до 20:00. 3 черга:

– з 20:00 до 24:00.

– з 20:00 до 24:00. 4 черга:

– з 04:00 до 08:00;

– з 20:00 до 24:00.

– з 04:00 до 08:00; – з 20:00 до 24:00. 5 черга:

– з 08:00 до 12:00.

– з 08:00 до 12:00. 6 черга:

– з 12:00 до 16:00.

Графіки відключень світла для абонентів ДТЕК можна дізнатися у чат-боті.

Зауважимо, що в залежності від стану енергосистеми та ймовірних нових атак ворога протягом дня графіки можуть змінюватись. Слідкувати можна на офіційних порталах обленерго – ЦЕК та ДТЕК.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало відомо, коли в Дніпрі можуть знову скасувати застосування графіків відключень світла.

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