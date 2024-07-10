У Дніпрі 2-річна дитина впала у відкритий люк: що кажуть у поліції

У Дніпрі в Самарському районі 2-річний хлопчик впав у відкритий люк.

Подія сталася 7 липня на вулиці Синельниківській, що на ж/м Північний. 2-річний хлопчик впав у відкритий люк, де було понад метр води. Батько відразу стрибнув за дитиною і врятував її. Хлопчик отримав травму голови та забиття грудної клітини.

Про це розповіла мати постраждалої дитини, повідомили в місцевому телеграм-каналі.

Мати хлопчика також додала, що за цими фактами поліція відмовляється відкривати провадження. Також, за її словами, відповідальна за ці люки Укрзалізниця жаліється, що кришки крадуть і накривати їх нічим.

“Отже службова недбалість ледь не спричинила чергове горе. Адже в Україні щороку гинуть і дорослі, і діти через падіння у відкриті люки. Це впала моя дитина”, – розповіла мати постраждалого хлопчика.

З приводу цього інциденту ми звернулися до поліції. Там “dnepr.info” повідомили, що зараз за цим фактом правоохоронці проводять перевірку та з’ясовують, хто несе відповідальність за відкритий люк, у який впала дитина.

“Подія мала місце 7 липня в Самарському районі міста Дніпро. Зараз за цим фактом проводиться перевірка, правоохоронці збирають матеріали та зʼясовують відповідальних осіб за люк. Після повного збору матеріалів правоохоронці нададуть кваліфікацію події. Вказане питання знаходиться на контролі ювенальних поліцейських”, – повідомила речниця міської поліції Аліна Стадник.

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