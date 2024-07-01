У Дніпрі 2 липня зміниться маршрут трамваїв №1 та №5

Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.
Причина змін у маршруті – ремонтні роботи зовнішнього освітлення по вул. Севастопольській.
У вівторок 2 липня з 12:30 до 13:30 трамваї курсуватимуть таким чином:
Нагадаємо, сьогодні, 1 липня, у Дніпрі громадський транспорт працює зі змінами. Також змінився маршрут трамваїв №18 та №19.
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