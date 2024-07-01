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У Дніпрі 2 липня зміниться маршрут трамваїв №1 та №5

Сьогодні 11:15
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Завтра, 2 липня, трамваї №1 та №5 курсуватимуть за зміненим маршрутом.

Новости Днепра про У Дніпрі 2 липня зміниться маршрут трамваїв №1 та №5

Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.

Причина змін у маршруті – ремонтні роботи зовнішнього освітлення по вул. Севастопольській.

У вівторок 2 липня з 12:30 до 13:30 трамваї курсуватимуть таким чином:

  • призупиняється рух трамваїв №1 від Університету науки і технологій до вул. Центральної;
  • від Залізничного вокзалу трамваї №1 прямуватимуть  до  вул. Архітектора Олега Петрова без заїзду до Університету науки і технологій;
  • трамваї №5 прямуватимуть до вул. Виконкомівської без заїзду до Університету науки і технологій.

Нагадаємо, сьогодні, 1 липня, у Дніпрі громадський транспорт працює зі змінами. Також змінився маршрут трамваїв №18 та №19.

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