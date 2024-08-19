У Дніпрі 19 серпня громадський транспорт працює зі змінами

У Дніпрі діють зміни в деяких тролейбусних та трамвайних маршрутах. Також перенесені деякі зупинки.
Про це повідомили в Департаменті транспорту.
Так, через проведення ремонту мережі зливової каналізації по вул. Князя Володимира Великого, діють зміни у русі тролейбусів: №7, №14, №17, №20 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ та вул. Європейської. Вони здійснюють об’їзд зазначеної ділянки по вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха. У зв’язку зі скупченням автотранспорту можливі відхилення від розкладів.
Також для цих маршрутів тимчасово скасовано зупинку “вул. Князя Володимира Великого”, натомість на зупинці “МОСТ-Сіті” тролейбуси зупиняються в обидва напрямки, тому будьте уважні при посадці
В зв’язку з ремонтом аварійного трамвайного переїзду на перетині просп. Лесі Українки та вул. Степана Бандери, внесено зміни в роботу маршрутів:
У звʼязку з проведенням робіт з демонтажу аварійних конструкцій будинку по пл. Вокзальній, з 9 серпня 2024 року перенесено зупинку трамваїв №1, «Ретро» та тролейбусів «Б» та розміщено в районі пл. Вокзальна.
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