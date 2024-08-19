У Дніпрі 19 серпня громадський транспорт працює зі змінами

У Дніпрі 19 серпня деякі трамваї та тролейбуси курсуватимуть по-іншому.

У Дніпрі діють зміни в деяких тролейбусних та трамвайних маршрутах. Також перенесені деякі зупинки.

Про це повідомили в Департаменті транспорту.

Так, через проведення ремонту мережі зливової каналізації по вул. Князя Володимира Великого, діють зміни у русі тролейбусів: №7, №14, №17, №20 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ та вул. Європейської. Вони здійснюють об’їзд зазначеної ділянки по вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха. У зв’язку зі скупченням автотранспорту можливі відхилення від розкладів.

Також для цих маршрутів тимчасово скасовано зупинку “вул. Князя Володимира Великого”, натомість на зупинці “МОСТ-Сіті” тролейбуси зупиняються в обидва напрямки, тому будьте уважні при посадці

В зв’язку з ремонтом аварійного трамвайного переїзду на перетині просп. Лесі Українки та вул. Степана Бандери, внесено зміни в роботу маршрутів:

трамваї №5 в напрямку від ж/м Західний до УДУНТ курсують по зміненій схемі: з вул. Романа Шухевича через вул. 128-ої Бригади Тероборони – Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки і далі до УДУНТ. Напрямок руху трамваїв 5-го маршруту від УДУНТ до ж/м Західний – без змін;

тролейбуси “Б” продовжують курсувати: від Залізничного вокзалу через просп. Дмитра Яворницького – вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – в об’їзд через вул. Філософську і далі за своїм маршрутом.

У звʼязку з проведенням робіт з демонтажу аварійних конструкцій будинку по пл. Вокзальній, з 9 серпня 2024 року перенесено зупинку трамваїв №1, «Ретро» та тролейбусів «Б» та розміщено в районі пл. Вокзальна.

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