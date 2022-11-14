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Загрожує 15 років за два телефона: у Дніпрі спіймали 19-річний злочинця

Сьогодні 20:30
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У Дніпрі 19-річний хлопець напав на чоловіка та викрав у нього два телефони.

Новости Днепра про Загрожує 15 років за два телефона: у Дніпрі спіймали 19-річний злочинця

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

У поліцію зателефонувала 53-річна жінка та повідомила, що на вулиці Каверіна напали на її сина та пограбували його. На 25-річного чоловіка накинувся хлопець, повалив його на землю та почав бити. Нападник відібрав у чоловіка два мобільні телефони та втік. Постраждалого доставили у лікарню.

Правоохоронці розшукали винуватця та вилучили у нього один телефон. Зловмисником виявися 19-річний дніпрянин. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Хлопцю загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

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Новости Днепра про Загрожує 15 років за два телефона: у Дніпрі спіймали 19-річний злочинцяУкраїнська Новости Днепра про Загрожує 15 років за два телефона: у Дніпрі спіймали 19-річний злочинцяРусский

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