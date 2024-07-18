У Дніпрі 18 липня вдень світла буде мало, ввечері – ще менше: графіки відключень

Жителі Дніпра вкотре залишаться без світла на тривалий час.

Сьогодні, 18 липня, у Дніпрі світло відключатимуть протягом усього дня – застосовуватимуть 2, 3 та 4 черги одночасно.

Зверніть увагу! О 04:36 у ЦЕК повідомили про зміни у графіках – за розпорядженням НЕК “Укренерго” застосовується 4 черги одночасно. Подовжено відключення споживачів 6 черги до 08:00. Станом на 07:00 застосовуються відключення 1, 2, 5 та 6 черги.

UPD: Для абонентів ЦЕК діятимуть змінені графіки погодинних відключень:

1 черга:

– з 11:00 до 17:00;

– з 20:00 до 24:00.

2 черга:

– з 08:00 до 11:00;

– з 14:00 до 20:00;

– з 23:00 до 24:00.

3 черга:

– з 08:00 до 14:00;

– з 17:00 до 23:00.

4 черга:

– з 08:00 до 14:00;

– з 17:00 до 23:00.

5 черга:

– з 08:00 до 11:00;

– з 14:00 до 20:00;

– з 23:00 до 24:00.

6 черга:

– з 11:00 до 17:00;

– з 20:00 до 24:00.

Слідкувати за змінами можна у Telegram-каналі енергетичної компанії, дізнатися відношення своєї адреси до певної черги відключень – на сайті.

Абонентів ДТЕК сповістили про відключення згідно встановлених графіків, ознайомитися з ними детальніше можна у чат-ботах: Viber, або Telegram. А також на офіційному сайті.

Окрім цього, через високий дефіцит електроенергії відключення відбуватимуться і у світло-сірій зоні.

Просимо вас економно споживати електроенергію, коли вона є, – закликали у ДТЕК Дніпровські електромережі.

Нагадаємо, у графіках є три зони відключень:

Темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає – 4 години без світла.

Світло-сіра зона – відключення світла можливі- 3 години можливого відключення.

Біла зона – світло гарантовано є – 2 години зі світлом.

Якщо у світло-сірій зоні відсутнє світло, це все ще дія графіка. Якщо у білій зоні відсутнє світло, можливо, сталася аварія. Перемикання в сірій і світло-сірій зоні триває 30-40 хвилин.

Нагадаємо, вчора ми писали, що жителі Дніпра масово повідомляють про проблему комунікації з енергокомпаніями ДТЕК та ЦЕК.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: