У Дніпрі 18 липня вдень світла буде мало, ввечері – ще менше: графіки відключень

Сьогодні, 18 липня, у Дніпрі світло відключатимуть протягом усього дня – застосовуватимуть 2, 3 та 4 черги одночасно.
Зверніть увагу! О 04:36 у ЦЕК повідомили про зміни у графіках – за розпорядженням НЕК “Укренерго” застосовується 4 черги одночасно. Подовжено відключення споживачів 6 черги до 08:00. Станом на 07:00 застосовуються відключення 1, 2, 5 та 6 черги.
UPD: Для абонентів ЦЕК діятимуть змінені графіки погодинних відключень:
1 черга:
– з 11:00 до 17:00;
– з 20:00 до 24:00.
2 черга:
– з 08:00 до 11:00;
– з 14:00 до 20:00;
– з 23:00 до 24:00.
3 черга:
– з 08:00 до 14:00;
– з 17:00 до 23:00.
4 черга:
– з 08:00 до 14:00;
– з 17:00 до 23:00.
5 черга:
– з 08:00 до 11:00;
– з 14:00 до 20:00;
– з 23:00 до 24:00.
6 черга:
– з 11:00 до 17:00;
– з 20:00 до 24:00.
Слідкувати за змінами можна у Telegram-каналі енергетичної компанії, дізнатися відношення своєї адреси до певної черги відключень – на сайті.
Абонентів ДТЕК сповістили про відключення згідно встановлених графіків, ознайомитися з ними детальніше можна у чат-ботах: Viber, або Telegram. А також на офіційному сайті.
Окрім цього, через високий дефіцит електроенергії відключення відбуватимуться і у світло-сірій зоні.
Просимо вас економно споживати електроенергію, коли вона є, – закликали у ДТЕК Дніпровські електромережі.
Нагадаємо, у графіках є три зони відключень:
Якщо у світло-сірій зоні відсутнє світло, це все ще дія графіка. Якщо у білій зоні відсутнє світло, можливо, сталася аварія. Перемикання в сірій і світло-сірій зоні триває 30-40 хвилин.
Нагадаємо, вчора ми писали, що жителі Дніпра масово повідомляють про проблему комунікації з енергокомпаніями ДТЕК та ЦЕК.
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