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У Дніпрі 17 липня світло вимикатимуть увесь день: графіки відключень

Вчора 07:11
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Світла буде трохи більше.

Новости Днепра про У Дніпрі 17 липня світло вимикатимуть увесь день: графіки відключень

У Дніпрі та області скасовані аварійні графіки спеціальних аварійних відключень, які були запровадженні вчора у зв’язку з підвищенням дефіциту енергії. 

За розпорядженням Укренерго, сьогодні, 17 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби. Застосовуватимуться три різні графіки відключень.

ЦЕК

З 00:00 до 24:00 діятимуть наступні черги:

  • 1 черга:
    – з 04:00 до 06:00;
    – з 10:00 до 14:00;
    – з 18:00 до 22:00.
  • 2 черга:
    – з 02:00 до 04:00;
    – з 10:00 до 14:00;
    – з 18:00 до 24:00.
  • 3 черга:
    – з 00:00 до 02:00;
    – з 06:00 до 10:00;
    – з 14:00 до 18:00;
    – з 22:00 до 24:00.
  • 4 черга:
    – з 02:00 до 04:00;
    – з 06:00 до 10:00;
    – з 14:00 до 18:00;
    – з 20:00 до 24:00.
  • 5 черга:
    – з 04:00 до 06:00;
    – з 10:00 до 14:00;
    – з 17:00 до 22:00.
  • 6 черга:
    – з 00:00 до 02:00;
    – з 06:00 до 10:00;
    – з 14:00 до 20:00.

Станом на 07:00 застосовуються відключення споживачів 3, 4 та 6 черги. 

Зверніть увагу! Графіки відключень можуть змінюватися протягом дня в залежності від ситуації в енергосистемі.

Слідкувати за змінами можна у Telegram-каналі ЦЕК. До якої черги відноситься ваше місце проживання можна дізнатися на офіційному сайті компанії.

ДТЕК

У компанії повідомили, що у середу 17 липня на Дніпропетровщині з 06:00 буде висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень. Особливий дефіцит – з 17:00 до 22:00 – застосовуватимуться відключення 4 черг одночасно. 

Нагадаємо, у графіках є три зони відключень: 

  • Темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає – 4 години без світла.
  • Світло-сіра зона – відключення світла можливі- 3 години можливого відключення.
  • Біла зона – світло гарантовано є – 2 години зі світлом.

Якщо у світло-сірій зоні відсутнє світло, це все ще дія графіка. Якщо у білій зоні відсутнє світло, можливо, сталася аварія.

Перемикання в сірій і світло-сірій зоні триває 30-40 хвилин. 

Детальніше про черги та групи відключень можна дізнатися у чат-ботах компанії: Viber, або Telegram. А також на офіційному сайті

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Новости Днепра про У Дніпрі 17 липня світло вимикатимуть увесь день: графіки відключеньУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 17 липня світло вимикатимуть увесь день: графіки відключеньРусский

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