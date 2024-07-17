У Дніпрі 17 липня світло вимикатимуть увесь день: графіки відключень

Світла буде трохи більше.

У Дніпрі та області скасовані аварійні графіки спеціальних аварійних відключень, які були запровадженні вчора у зв’язку з підвищенням дефіциту енергії.

За розпорядженням Укренерго, сьогодні, 17 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби. Застосовуватимуться три різні графіки відключень.

ЦЕК

З 00:00 до 24:00 діятимуть наступні черги:

1 черга:

– з 04:00 до 06:00;

– з 10:00 до 14:00;

– з 18:00 до 22:00.

– з 04:00 до 06:00; – з 10:00 до 14:00; – з 18:00 до 22:00. 2 черга:

– з 02:00 до 04:00;

– з 10:00 до 14:00;

– з 18:00 до 24:00.

– з 02:00 до 04:00; – з 10:00 до 14:00; – з 18:00 до 24:00. 3 черга:

– з 00:00 до 02:00;

– з 06:00 до 10:00;

– з 14:00 до 18:00;

– з 22:00 до 24:00.

– з 00:00 до 02:00; – з 06:00 до 10:00; – з 14:00 до 18:00; – з 22:00 до 24:00. 4 черга:

– з 02:00 до 04:00;

– з 06:00 до 10:00;

– з 14:00 до 18:00;

– з 20:00 до 24:00.

– з 02:00 до 04:00; – з 06:00 до 10:00; – з 14:00 до 18:00; – з 20:00 до 24:00. 5 черга:

– з 04:00 до 06:00;

– з 10:00 до 14:00;

– з 17:00 до 22:00.

– з 04:00 до 06:00; – з 10:00 до 14:00; – з 17:00 до 22:00. 6 черга:

– з 00:00 до 02:00;

– з 06:00 до 10:00;

– з 14:00 до 20:00.

Станом на 07:00 застосовуються відключення споживачів 3, 4 та 6 черги.

Зверніть увагу! Графіки відключень можуть змінюватися протягом дня в залежності від ситуації в енергосистемі.

Слідкувати за змінами можна у Telegram-каналі ЦЕК. До якої черги відноситься ваше місце проживання можна дізнатися на офіційному сайті компанії.

ДТЕК

У компанії повідомили, що у середу 17 липня на Дніпропетровщині з 06:00 буде висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень. Особливий дефіцит – з 17:00 до 22:00 – застосовуватимуться відключення 4 черг одночасно.

Нагадаємо, у графіках є три зони відключень:

Темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає – 4 години без світла.

Світло-сіра зона – відключення світла можливі- 3 години можливого відключення.

Біла зона – світло гарантовано є – 2 години зі світлом.

Якщо у світло-сірій зоні відсутнє світло, це все ще дія графіка. Якщо у білій зоні відсутнє світло, можливо, сталася аварія.

Перемикання в сірій і світло-сірій зоні триває 30-40 хвилин.

Детальніше про черги та групи відключень можна дізнатися у чат-ботах компанії: Viber, або Telegram. А також на офіційному сайті.

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