У Дніпрі 17 липня світло вимикатимуть увесь день: графіки відключень

У Дніпрі та області скасовані аварійні графіки спеціальних аварійних відключень, які були запровадженні вчора у зв’язку з підвищенням дефіциту енергії.
За розпорядженням Укренерго, сьогодні, 17 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби. Застосовуватимуться три різні графіки відключень.
З 00:00 до 24:00 діятимуть наступні черги:
Станом на 07:00 застосовуються відключення споживачів 3, 4 та 6 черги.
Зверніть увагу! Графіки відключень можуть змінюватися протягом дня в залежності від ситуації в енергосистемі.
Слідкувати за змінами можна у Telegram-каналі ЦЕК. До якої черги відноситься ваше місце проживання можна дізнатися на офіційному сайті компанії.
У компанії повідомили, що у середу 17 липня на Дніпропетровщині з 06:00 буде висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень. Особливий дефіцит – з 17:00 до 22:00 – застосовуватимуться відключення 4 черг одночасно.
Нагадаємо, у графіках є три зони відключень:
Якщо у світло-сірій зоні відсутнє світло, це все ще дія графіка. Якщо у білій зоні відсутнє світло, можливо, сталася аварія.
Перемикання в сірій і світло-сірій зоні триває 30-40 хвилин.
Детальніше про черги та групи відключень можна дізнатися у чат-ботах компанії: Viber, або Telegram. А також на офіційному сайті.
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