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  • У Дніпрі 16 серпня популярні тролейбуси та автобуси курсуватимуть зі змінами

У Дніпрі 16 серпня популярні тролейбуси та автобуси курсуватимуть зі змінами

Сьогодні 14:34
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У Дніпрі на завтра, 16 серпня, заплановані зміни у русі громадського транспорту.

Новости Днепра про У Дніпрі 16 серпня популярні тролейбуси та автобуси курсуватимуть зі змінами

Популярні автобуси та тролейбуси будуть курсувати зі змінами через проведення ремонту проїзної частини на пл. Соборній.

Про це повідомили у Департаменті транспорту.

Так, 16 серпня 2024 року з 12:00 до 14:00 по-іншому будуть їздити такі тролейбуси та автобуси:

  • тролейбус №1 курсуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки;
  • тролейбуси №4, №6, № 10, «Б» прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну;
  • тролейбуси №9, №16, №21 курсуватимуть до Університету науки і технологій;
  • кінцева автобусів №109К та №127 тимчасово буде на просп. Дмитра Яворницького в районі Історичного музею;
  • автобус №87Б прямуватиме через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну.

Враховуйте цю інформацію при плануванні свого дня.

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