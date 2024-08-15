Сайт Дніпра Новини У Дніпрі 16 серпня популярні тролейбуси та автобуси курсуватимуть зі змінами У Дніпрі 16 серпня популярні тролейбуси та автобуси курсуватимуть зі змінами
У Дніпрі на завтра, 16 серпня, заплановані зміни у русі громадського транспорту.
Популярні автобуси та тролейбуси будуть курсувати зі змінами через проведення ремонту проїзної частини на пл. Соборній.
Про це
повідомили у Департаменті транспорту.
Так, 16 серпня 2024 року з 12:00 до 14:00 по-іншому будуть їздити такі тролейбуси та автобуси:
тролейбус №1 курсуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки; тролейбуси №4, №6, № 10, «Б» прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну; тролейбуси №9, №16, №21 курсуватимуть до Університету науки і технологій; кінцева автобусів №109К та №127 тимчасово буде на просп. Дмитра Яворницького в районі Історичного музею; автобус №87Б прямуватиме через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну.
Враховуйте цю інформацію при плануванні свого дня.
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